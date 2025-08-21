LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Torrecilla en Cameros

Conferencias sobre Sagasta, este viernes y el sábado

La Rioja

Jueves, 21 de agosto 2025, 18:57

El Ayuntamiento de Torrecilla acoge este viernes y el sábado, a las 19.30 horas, el XXII Ciclo de conferencias sobre Sagasta. En la primera jornada , el historiador Roberto Rodríguez Andrés hablará sobre 'La saga de los Peña Villarejo', afines al progresismo de Sagasta.

El sábado, 'El ingeniero Sagasta' visto por el ingeniero Javier Muñoz Álvarez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio del Ecoparque que continuaba activo en el interior
  2. 2 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  3. 3

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  4. 4 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  5. 5 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  6. 6 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  7. 7 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  8. 8 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  9. 9 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  10. 10 Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Conferencias sobre Sagasta, este viernes y el sábado