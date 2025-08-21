Conferencias sobre Sagasta, este viernes y el sábado

La Rioja Jueves, 21 de agosto 2025, 18:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Torrecilla acoge este viernes y el sábado, a las 19.30 horas, el XXII Ciclo de conferencias sobre Sagasta. En la primera jornada , el historiador Roberto Rodríguez Andrés hablará sobre 'La saga de los Peña Villarejo', afines al progresismo de Sagasta.

El sábado, 'El ingeniero Sagasta' visto por el ingeniero Javier Muñoz Álvarez.

