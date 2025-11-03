El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja' repartirá 9.000 euros en 8 premios de 4 categorías El plazo para presentar las imágenes concluirá el próximo 26 de enero y los ganadores se darán a conocer en marzo

Acercar el respeto y la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad riojana a todo el mundo a través del arte de la fotografía es uno de los principales retos del concurso 'Naturaleza de La Rioja' que este año cumplirá su 19ª edición. El plazo de presentación de imágenes estará abierto hasta el próximo 26 de enero de.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, junto al presidente de la Federación Riojana de Fotografía, Xavier García, han presentado esta nueva convocatoria que ya ha recibido casi 13.500 fotografías, lo que indica «el éxito» de este concurso, ha destacado Sáenz de Urturi.

En esta ocasión también se busca la mirada más rica y diversa sobre el medio natural riojano. La convocatoria repartirá 9.000 euros en ocho premios de cuatro categorías temáticas y las obras seleccionadas formarán parte de una exposición itinerante de gran formato al aire libre.

El concurso está organizado con la colaboración de la Federación Riojana de Fotografía y La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de la Rioja S.A.U. Una vez se cierre el plazo de presentación de imágenes, y tras la valoración del jurado, se harán públicos los ganadores el próximo 13 de marzo de 2026.

9.000 euros en ocho premios

En esta edición se repartirán 9.000 euros en ocho premios que, a su vez, se dividen en cuatro categorías temáticas, a las que se añade un premio especial a un autor residente en La Rioja.

Las categorías establecidas son: 'Paisajes naturales de La Rioja', 'Flora y Fauna de La Rioja', 'El ser humano y la naturaleza en La Rioja' para animar a los fotógrafos a captar a las personas que interactúan directamente con los entornos más naturales de la región y un premio a la 'Fotografía artística sobre la naturaleza de La Rioja'.

Por su parte, Xavier García ha resaltado que el objetivo de la Federación Riojana de Fotografía es darle «la máxima difusión al concurso fuera de La Rioja abriéndolo al resto de las 17 federaciones y en los concursos donde se alojan los de primer nivel».

Al primer premio de cada categoría se otorgarán 1.500 euros mientras que para los segundos la cuantía será de 1.000 euros, excepto para la categoría de 'El ser humano y la naturaleza de la Rioja' en la que solo se otorga un único premio de 1.000 euros. Además, el certamen incluye históricamente una categoría de premio para la mejor fotografía de residentes en La Rioja, premio que alcanza los 500 euros.

Desde la anterior edición, el concurso concede además del premio en metálico, reconocimientos de la Confederación Española de Fotografía (CEF) como son medallas de oro, plata y bronce en las categorías de 'Paisajes naturales de La Rioja' y 'El ser humano y la naturaleza en La Rioja', distinciones de gran prestigio y muy valoradas en el mundo de los aficionados y aficionadas a la fotografía. Asimismo, se concederán también medallas de oro y plata la Federación Riojana de Fotografía (FRF) en las categorías de flora y fauna y fotografía artística, y de bronce a un 'fotógrafo/a' residente en La Rioja.

La presentación de las obras se realizará exclusivamente en formato digital y a través de una plataforma 'on line' a la que se accederá a través de la web www.larioja.org/concursofotonaturaleza. Las bases de esta edición también se pueden descargar desde dicha dirección web.

Como en la edición anterior, los fotógrafos participantes deberán subir las imágenes a la plataforma digital de organización de concursos 'Fotogenius', ampliamente extendida entre los fotógrafos profesionales y aficionados. Los autores tienen también a su disposición un correo electrónico infonaturalezafoto@larioja.org para resolver cualquier duda que pueda tener sobre el concurso y sus bases.