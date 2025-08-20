LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Queralt Lahoz estará en Logroño el 9 de noviembre. LR

Sierra Sonora trae a Queralt Lahoz y Muerdo a Logroño en noviembre

También Idoia y Puño Dragón actuarán en el Círculo Logroñés, en el marco de la segunda edición de 'El Eco de la Sierra', un ciclo de conciertos íntimos y en formato acústico

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:44

El festival Sierra Sonora regresa a Logroño con nuevos conciertos íntimos y en formato acústico, y de nuevo con el Círculo Logroñés como escenario.

Lo ... hace a través del ciclo 'El Eco de la Sierra', puesto en marcha el pasado año con los artistas Depedro y Amparo Sánchez. En su próxima edición, durante dos fines de semana de noviembre, los protagonistas serán los asturianos Puño Dragón con su rock alternativo (sábado 8 de noviembre), Queralt Lahoz y su fusión de pop y flamenco (día 9), la artista y compositora vasca Idoia Asurmendi (día 29) y Muerdo, proyecto personal del murciano Pascual Cantero (día 30).

