Sierra Sonora trae a Queralt Lahoz y Muerdo a Logroño en noviembre También Idoia y Puño Dragón actuarán en el Círculo Logroñés, en el marco de la segunda edición de 'El Eco de la Sierra', un ciclo de conciertos íntimos y en formato acústico

Estíbaliz Espinosa Logroño Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:44 Comenta Compartir

El festival Sierra Sonora regresa a Logroño con nuevos conciertos íntimos y en formato acústico, y de nuevo con el Círculo Logroñés como escenario.

Lo ... hace a través del ciclo 'El Eco de la Sierra', puesto en marcha el pasado año con los artistas Depedro y Amparo Sánchez. En su próxima edición, durante dos fines de semana de noviembre, los protagonistas serán los asturianos Puño Dragón con su rock alternativo (sábado 8 de noviembre), Queralt Lahoz y su fusión de pop y flamenco (día 9), la artista y compositora vasca Idoia Asurmendi (día 29) y Muerdo, proyecto personal del murciano Pascual Cantero (día 30).

'El Eco de la Sierra' busca trasladar a la ciudad la esencia de las actuaciones que han resonado en Viniegra de Abajo (sede del festival Sierra Sonora) durante los últimos cinco años, ofreciendo una experiencia exclusiva en la que el público y el artista comparten un espacio cercano y directo. En ella buscan, además, fusionar arte, patrimonio y gastronomía. Prueba del protagonismo que se le brinda a la gastronomía, reconocidos cocineros rurales riojanos elaborarán aperitivos de autor para degustar después de cada concierto, reforzando la conexión con el territorio y los sabores de La Rioja. Con entrada a 18 euros Con un aforo limitado a 200 personas por concierto, 'El Eco de la Sierra' apuesta por la cercanía y la autenticidad, subrayan desde el festival Sierra Sonora, que en este proyecto cuenta con la colaboración de Cencerro Producciones. Las entradas para las cuatro actuaciones programadas en noviembre se encuentran ya a la venta a través de la web www.cencerro.es y al precio de 18 euros. Los abonos de fin de semana, para dos conciertos, cuestan 29 euros.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión