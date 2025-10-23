Concierto de la Joven Orquesta Riojana para celebrar los 40 años de adhesión a la UE Las entradas para disfrutar del espectáculo, abierto a todos los públicos, se pueden conseguir a través de La Gota de Leche y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ)

La Joven Orquesta Riojana (JOR) ofrece el domingo 2 de noviembre un concierto gratuito en la Sala de Cámara de Riojafórum, uno de los actos con los que nuestra comunidad autónoma conmemora el 40.º aniversario de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

En esta cita, la formación dirigida por Álex Vilaplana interpretará el programa 'Musicales para un aniversario. 40 estrellas, una por año', cuyos temas están vinculados con Europa.

Las entradas para disfrutar del espectáculo, abierto a todos los públicos, se pueden conseguir a partir de hoy, jueves, a través de La Gota de Leche y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), sede del punto Europe Direct en La Rioja.

Precisamente este último ha promovido este concierto, protagonizado por una orquesta joven tanto por su trayectoria (inició su andadura en marzo pasado) como por la edad de sus integrantes.

Se trata de una de las 11 actividades, 6 de ellas dirigidas a jóvenes, con las que La Rioja celebra las cuatro décadas del ingreso de nuestro país en la UE. El programa incluye acciones divulgativas en colegios, concursos de dibujo y de fotografía, una jornada formativa, un monólogo cómico en Riojafórum, y representaciones teatrales y musicales.