LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La Joven Orquesta Riojana, en una foto de archivo, J. M.

Concierto de la Joven Orquesta Riojana para celebrar los 40 años de adhesión a la UE

Las entradas para disfrutar del espectáculo, abierto a todos los públicos, se pueden conseguir a través de La Gota de Leche y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ)

La Rioja

logroño.

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:02

Comenta

La Joven Orquesta Riojana (JOR) ofrece el domingo 2 de noviembre un concierto gratuito en la Sala de Cámara de Riojafórum, uno de los actos con los que nuestra comunidad autónoma conmemora el 40.º aniversario de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

En esta cita, la formación dirigida por Álex Vilaplana interpretará el programa 'Musicales para un aniversario. 40 estrellas, una por año', cuyos temas están vinculados con Europa.

Las entradas para disfrutar del espectáculo, abierto a todos los públicos, se pueden conseguir a partir de hoy, jueves, a través de La Gota de Leche y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), sede del punto Europe Direct en La Rioja.

Precisamente este último ha promovido este concierto, protagonizado por una orquesta joven tanto por su trayectoria (inició su andadura en marzo pasado) como por la edad de sus integrantes.

Se trata de una de las 11 actividades, 6 de ellas dirigidas a jóvenes, con las que La Rioja celebra las cuatro décadas del ingreso de nuestro país en la UE. El programa incluye acciones divulgativas en colegios, concursos de dibujo y de fotografía, una jornada formativa, un monólogo cómico en Riojafórum, y representaciones teatrales y musicales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan con 100 euros a un vecino de Calahorra por hacer ruido con un taladro
  2. 2 La Guardia Civil desarticula en Alfaro el mayor centro de distribución de droga de La Rioja Baja y la Ribera navarra
  3. 3 El lobo mata a cinco ovejas en Ezcaray
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5

    Otro edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... a las horas de la posible moratoria de Escobar
  6. 6

    «No estoy viviendo y quiero vivir», dijo la víctima a su hermana
  7. 7

    Los Lirios reclama un consultorio con el personal sanitario esperado y ya prepara movilizaciones
  8. 8 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  9. 9 La exdirectora de Enfermería del Hospital de Calahorra ficha por el Área Sanitaria de Melilla
  10. 10 Sofocado un incendio en Pradoviejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Concierto de la Joven Orquesta Riojana para celebrar los 40 años de adhesión a la UE

Concierto de la Joven Orquesta Riojana para celebrar los 40 años de adhesión a la UE