Concerto 1700 estrena el XI Clássica de Casalarreina con arias de amor italianas La soprano Quiteria Muñoz acompañará al grupo de cuerda en el concierto que este viernes abre el festival, a las 20.00 en el Monasterio de la Piedad

Junto a la voz de la soprano Quiteria Muñoz, Concerto 1700 interpretará este viernes en Casalarreina algunas de las arias de amor más famosas del barroco temprano italiano. Un repertorio con el que abren la undécima edición del Festival de Música Antigua Clássica en el Monasterio de la Piedad (20.00 horas), y en el que figuran bellísimas piezas que han pervivido durante siglos como 'Sidolce il tormento' (Monteverdi) o 'Folle è ben che si crede' (Merula).

Su programa, con el título 'L'amore all'italiana' (El amor a la italiana), acercará al público a las primeras luces del barroco, a nuevas sonoridades de este tiempo cargadas de contraste, fuego y dulzura. Estructurado en cuatro partes (seducción, pasión, compromiso y desencanto), el concierto abordará el tema del amor desde diferentes perspectivas, nutriéndose de las composiciones de autores italianos como Falconieri, Fescobaldi, Uccellini, Castelo, Strozzi... y Claudio Monteverdi.

La violinista Lina Tur Bonet que actúa este sábado en Casalarreina

Concerto 1700, una de las formaciones más relevantes del panorama historicista español, fue fundada hace diez años y continúa encabezada por el violinista Daniel Pinteño. En su afán por recuperar y difundir el patrimonio musical hispano de los siglos XVII y XVIII, en sus interpretaciones utiliza instrumentos de época originales y se ajusta a la práctica interpretativa de la época. En Casalarreina se acompañarán de la voz de la soprano valenciana Quiteria Muñoz.

Hasta el martes 19

Desde este viernes y hasta el 19 de agosto, Clássica 2025 llenará el Monasterio de la Piedad de música antigua gracias a destacados intérpretes contemporáneos. Es el caso de la violinista balear Lina Tur Bonet, quien este sábado propondrá al público un encuentro imaginario entre Bach y Händel, o del contratenor Carlos Mena, que el lunes 18 interpretará el programa 'Lamento' (sobre la presencia de la muerte en el siglo XVII) junto a Tiento Nuovo.

El resto del programa lo completan los riojanos Maladanza con su música sefardí (día 17) y La Reverencia, ensemble que cerrará el festival con repertorio basado en óperas de Jean-Philippe Rameau. Además, el domingo y el lunes se podrá disfrutar de una cena con velada musical en los restaurantes Lumbre y La Vieja Bodega con Maladanza y Tiento Nuovo.

