L.R.

La compañía Etérea baila 'Stand by' en el Auditorio Municipal de Logroño

Este espectáculo de danza flamenca y española comienza a las 19.30 horas, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:42

Comenta

Explica la compañía madrileña Etérea que su espectáculo 'Stand by' es un viaje hacia la autocomprensión, dado que a veces es fácil perderse en la vorágine cotidiana y desconectar de nuestra esencia, olvidándonos de quienes somos. Con esta coreografía de danza flamenca y española en clave contemporánea nos visitan hoy sus siete bailarines, quienes subirán al escenario del Auditorio Municipal de Logroño a las 19.30 horas.

'Stand by', obra dirigida y coreografiada por Andrea Mora y Diego Olmier, combina música original con paisajes sonoros envolventes y una puesta en escena de fuerte carga emocional. La entrada al espectáculo es gratuita, aunque deberá retirarse previamente en la web de Giglon.

La compañía Etérea surgió en el año 2021 tras obtener el segundo premio de coreografía grupal en el Certamen Coreográfico de Flamenco Fernán Gómez de Madrid.

Además de 'Stand by', el Ayuntamiento de Logroño ha programado en estas fechas prenavideñas otros dos espectáculos de danza: 'La prodigiosa zapatera' de Ibérica de Danza (el día 11) y 'La bella durmiente' (día 18), ambos en el Teatro Bretón de los Herreros.

