ARCO invita a reflexionar en Logroño sobre el papel de las empresas en el arte contemporáneo En el coloquio, que se celebrará este jueves en la Sala Amós Salvador, los ponentes compartirán experiencias de colaboración entre el tejido empresarial y la feria

La Rioja Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:54

La Sala Amós Salvador será escenario, el próximo jueves, 4 de septiembre, del coloquio 'ARCO y las empresas unidas por el arte', una conversación entre la directora de ARCOmadrid, Maribel López, y la gerente comercial de la feria, Carmen Tasende, dentro de la programación paralela a la exposición 'Crear sin prisas'.

La charla abordará un interrogante clave: «¿Es posible conjugar los intereses de las empresas con el éxito de artistas, galerías y los objetivos de una feria internacional de arte?», ha indicado el Ayuntamiento logroñés en una nota.

Las ponentes compartirán experiencias concretas de colaboración entre el tejido empresarial y ARCOmadrid, destacando proyectos exitosos, desafíos y oportunidades que permiten comprender el arte como un espacio común donde convergen la creatividad, la sostenibilidad y la proyección cultural y económica.

El coloquio pone de relieve tres nociones de éxito que orientan la estrategia de ARCOmadrid: el éxito de la empresa, mediante colaboraciones innovadoras; el éxito de la feria, como plataforma de referencia internacional y el éxito de las galerías y artistas, impulsando su visibilidad y proyección.

Con esta actividad, la Sala Amós Salvador reafirma su vocación de espacio de reflexión y encuentro en torno al arte contemporáneo.

Este coloquio se enmarca en de la programación paralela a la exposición 'Crear sin prisas' de la que se puede disfrutar hasta el 28 de septiembre, en la Sala Amós Salvador.

Esta es una muestra que invita a detenerse, contemplar y reflexionar sobre los procesos creativos desde una perspectiva de calma y profundidad, y que se complementa con actividades como esta, diseñadas para abrir nuevos diálogos en torno al arte contemporáneo.