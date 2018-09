'The Nightingale', premio especial del Jurado de la Mostra de Venecia Jennifer Kent sostiene su premio. / AFP La australiana Jennifer Kent era la única mujer directora en la competición COLPISA / AFP Venecia (Italia) Sábado, 8 septiembre 2018, 20:07

La película 'The Nightingale', de la directora australiana Jennifer Kent, única mujer en la competición, se llevó el Premio Especial del Jurado de la 75ª edición de la Mostra de Venecia.

El actor estadounidense Willem Dafoe ganó la Copa Volpi por su papel como el pintor Vincent van Gogh en 'At Eternity's gate', dirigida por Julian Schnabel y la película 'The Ballad of Buster Scruggs', de los directores estadounidenses Ethan y Joel Coen, se alzó con el premio al mejor guion.