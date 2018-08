Jennifer Garner desvela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Jennifer Garner. / Afp Estuvo acompañada por su familia y por sus compañeros Bryan Cranston, Steve Carell y Judy Greer EFE Los Ángeles Martes, 21 agosto 2018, 10:12

La actriz estadounidense Jennifer Garner desveló hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. La intérprete, ganadora de un Globo de Oro por su papel en la serie 'Alias', se presentó hoy en la célebre avenida Hollywood Boulevard de la ciudad californiana con un vestido de color azul oscuro y estuvo acompañada por sus amigos y compañeros Bryan Cranston, Steve Carell y Judy Greer.

Muy emocionada y feliz durante todo el acto, la actriz aprovechó la ocasión para dedicar esta estrella a su familia y, en especial, a sus tres hijos. «Para mis hijos, cuando caminéis sobre esta estrella quiero que recordéis, lo primero, que os quiero y que esto va sobre trabajo duro, buena suerte y no mucho más», dijo mirando a los tres hijos que tiene junto a su exmarido Ben Affleck. «Vosotros me definís, no este maravilloso lugar en la acera», añadió.

Arriba, Garner con Bryan Cranston, Steve Carell y Judy Greer. Abajo, con sus padres, su hermana y sus tres hijos. / Afp

Garner (Houston, 1972) alcanzó la fama por la serie de acción 'Alias', y en el cine ha dejado su huella en filmes 'Daredevil' (2003), 'Juno' (2007) o 'Dallas Buyers Club' (2013). La actriz estrenará próximamente la cinta 'Peppermint' y la comedia televisiva 'Camping'.