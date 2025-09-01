Blue Sun Palace, una película que mezcla amistad y conflicto, hoy en V.O. en el Bretón
La sesión es a las 20.00 horas y su entrada cuesta 5,50 euros
María Aguirre
Logroño
Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:42
Constance Tsang, la cineasta norteamericana, se estrena en el mundo de los largometrajes con la película Blue Sun Palace (2024), que sigue el ciclo estival de Cine V.O y se proyectará esta tarde a las 20.00 horas en el Teatro Bretón de la capital riojana.
La trama cuenta la historia de amistad de dos de sus protagonistas principales: Xu Haipeng (Didi) y Patty Wu (Amy). Ambas llegaron a Nueva York desde China, trabajan en el mismo centro de masajes del barrio de Queens (donde nació Tsang) y, por si fuese poco, también comparten relación con el mismo hombre.
Sin embargo, el punto de inflexión tiene lugar durante el Año Nuevo Lunar con una nueva tragedia que les hará experimentar cómo un duelo puede convertirse en una oportunidad para encontrar su lugar en el mundo.
Blue Sun Palace, que ganó el Premio del Jurado en la Semana de la Crítica de Cannes del año pasado, relata cómo es la experiencia migrante, el desarraigo y la conexión humana con los demás y con uno mismo.
