Las Cien Tiendas serán durante cuatro días una 'Ciudad teatro' La compañía Monte Isla participa en el festival FITLO con una intervención que, entre este miércoles y el sábado día 4, invita a los logroñeses a descubrir la ciudad con una mirada poliédrica

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 30 de septiembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

Quienes entre este miércoles y el próximo sábado se topen en la zona de las Cien Tiendas de Logroño con viandantes ataviados con auriculares, que no se sorprendan. Son habitantes de la 'Ciudad teatro' ideada por la compañía catalana Monte Isla para el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja (FITLO).

Tomando la ciudad como escenografía y a través de los auriculares que sirven como altavoz de lo que ocurre en la calle, estos ciudadanos descubrirán una nueva perspectiva poliédrica sobre el céntrico paseo comercial de Logroño.

Esta ficción colectiva se celebra entre este miércoles y el viernes en dos sesiones, las 17.00 y 19.00 horas, y el sábado a las 11.00 horas (las entradas, al precio de 10,20 euros, se pueden adquirir a través de la web fitlo.es).

El sábado día 4, además, la experiencia tendrá continuidad en una comida popular con un posterior debate abierto y juegos relacionados con nuestros modos de consumo, todo ello en el parque infantil Hermanos Maristas (c/Ciriaco Garrido, 10) y al precio de 3 euros.

Tras la comida en la calle (14.00), se abrirá un debate para reflexionar sobre el paseo de las Cien Tiendas, en el que participarán su asociación de comerciantes, la AA.VV. El Carmen, el colectivo Gylda, Fundación Pioneros, Rioja Acoge, Carlos Muntión, Diego Ochoa, Federico Soldevilla, José Miguel León, Michel López del Castillo, Víctor Pepitas de Calabaza y Vicky Pujades.

Además, de 16.30 a 19.00 horas habrá juegos de mesa para todas las edades y para reflexionar sobre el comercio de una forma lúdica y distendida.

Encuentro de autores

FITLO y la editorial Pepitas de Calabaza también han programado para este miércoles, a las 20.00 horas en la Galería Larry Karlin (c/Rey Pastor, 47), un encuentro entre los autores de la mencionada editorial riojana Bernardo Sánchez y Raúl Cortés. Con entrada libre previa inscripción.

Temas

Logroño