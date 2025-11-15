El Bustamante más Bustamante llega a Riojafórum con su 'Tour Inédito' El concierto que ofrece este domingo es en formato acústico

J. Sainz Logroño Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:49 Comenta Compartir

David Bustamante regresa mañana a Logroño con su 'Tour Inédito', la gira más personal del cantante cántabro, que después de más de dos décadas sobre los escenarios, está embarcado en la primera como compositor.

El concierto que ofrece en Riojafórum este domingo (a las 20.00 horas) es en formato acústico, con un repertorio que mezcla temas nuevos y algunos de los éxitos que le han hecho popular desde la primera edición de Operación Triunfo en 2001-2002.

'Inédito' es el undécimo álbum de estudio de Bustamante y el primero como cantautor. 'El día que te vayas', 'Hola, qué tal', 'La Siberiana' y 'Calma' son algunas de esas nuevas canciones nacidas «desde dentro» de este artista que cantaba no ser un supermán, sino un hombre muy sencillo que te quiere enamorar.