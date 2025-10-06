Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 07:27 Comenta Compartir

El joven logroñés Bruno Langarica firma el diseño que el cantante Álvaro Mayo lució durante su actuación en el Coca Cola Music Experience, el pasado 13 de septiembre en Madrid. Dos semanas después ganaba el VI Concurso de Jóvenes Diseñadores 'Estepona de Moda' (organizado por el Ayuntamiento de la localidad y EsteponaDeModa) con 'Ornement de retour', una colección en la que reivindica la elegancia del adorno masculino de siglos pasados, mezclada con la estética 'camp'. «En el siglo XVIII, cuanto más alto tenías el tacón y más grande la peluca, más macho eras. Hoy, por el contrario, cuanto más te adornas menos hombre eres, supuestamente, y yo quería recuperar ese derecho a la elegancia del adorno», nos explica. No es su única reivindicación a través de una moda que concibe sin género, elegante y muy ligada a la artesanía.

Arriba, desfile de la colección 'Ornement de retour', con la que acaba de ganar el Concurso 'Estepona de Moda'. Debajo, a la izquierda, Álvaro Mayo vestido de Langarica en el Coca Cola Music Experience. A la derecha, Bruno Langarica con uno de sus diseños (y bordados).

Langarica acaba de finalizar sus estudios de Diseño de Moda en la Esdir tras varios meses de prácticas en Madrid, en el taller de Juan Carlos Pajares. Ahora, de vuelta en Logroño, se centrará en su Trabajo de Fin de Grado, con el que quiere seguir en la línea de recuperar el adorno masculino y la ropa agénero, sobre todo para hombres a los que no les importa vestir como les dé la gana. «Y todo ello combinado con el concepto del travestismo clásico español –explica–, porque el universo de las 'drag' y travestis siempre me ha llamado mucho la atención». Su TFG será un homenaje a esos pioneros del travestismo de la posguerra, «los primeros que anduvieron para que nosotros podamos ahora correr», dice.

Oversize, urbano y elegante

El primer bordado lo hizo en una sudadera para una compañera del instituto. Aprendió con un tutorial, antes de que su madre le enseñara a coser. «Ese bordado fue lo que me introdujo en el mundo de la moda y tenía que estar en todas las colecciones». Así se explica que los bordados sean el sello de la firma Langarica.

En su estudio (en Instagram como langarica.studioo) trabaja por encargo. «Hacemos cosas especiales para desfiles y colecciones que también presto a los estilistas para editoriales de moda y actuaciones. Y hago algún encargo para bodas y eventos». A ello suma sus sudaderas bordadas y una línea de corsés con corbatas recicladas.

En su afán por reivindicar el universo 'queer' y reinterpretar la figura masculina, este talentoso diseñador logroñés desarrolla una moda 'oversize', urbana y elegante, pero de una elegancia «ponible y llamativa» –aclara–, mientras cuida el detalle y experimenta con tintes y materiales.

En el día a día, Bruno viste su propia ropa y muchas prendas de segunda mano o heredadas, sobre todo de su padre y su abuelo, porque –como dice– «en mi casa siempre ha habido mucho estilo». En cuanto a su gran referente, menciona a Palomo Spain. «Ha sido mi referente base, sobre todo conceptual, porque compartimos esa inquietud por vestir al hombre para estas nuevas masculinidades».

¿Cómo se visualiza en los próximos años? «De entrada me veo trabajando para otra firma pero también con la mía, Langarica, para encargos y para divertirme».

De chaval también se atrevió con los fogones, una afición que le llevó a participar en el concurso televisivo 'Masterchef'. Y en la hostelería ha continuado trabajando mientras estudiaba en la Esdir para sacarse un dinero. «Pero la hostelería hasta ahí. Cumplí el sueño de niño de ser un cocinero de 'Masterchef' pero ahora sé que lo mío es la moda; la cocina, en casa y para los amigos y la familia».