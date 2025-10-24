Ateneo Teatro inicia con 'Años luz' la recta final de la Muestra de Aficionados La muestra que organiza la Asociación de Vecinos El Carmen cuenta con otras dos funciones este fin de semana

Ateneo Teatro representa 'Años luz' en el Auditorio Municipal (a las 20.00 horas) dentro de la 41.ª Muestra de Aficionados, que este fin de semana afronta su recta final. Esta compañía, la de más reciente implantación en la escena amateur logroñesa, está integrada por personas vinculadas al Ateneo Riojano que trabajan habitualmente con textos de Piedad Valverde.

La muestra que organiza la Asociación de Vecinos El Carmen cuenta con otras dos funciones este fin de semana: K'ndilejas Logroño ofrecerá 'Somos mujeres' mañana sábado; y Teatro Pobre IES La Laboral, 'Percy Jackson. El ladrón del rayo', el domingo.

La primera es obra reciente del italiano Fabio Rosato para un elenco femenino, cuatro mujeres víctimas de un donjuán sin corazón, en torno al cual urden un maquiavélico plan de venganza.

En la segunda y última, otro de los grupos emblema del teatro aficionado logroñés, plantea un montaje a partir de una de las obras más conocidas de Rick Riordan que ha dado origen a una conocida saga de libros y de películas.