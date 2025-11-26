El Ateneo propone a Jesús Vicente Aguirre como Riojano Ilustre con un centenar de apoyos

J. Sainz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:45 Comenta Compartir

El Ateneo Riojano ha presentado oficialmente ante el Gobierno de La Rioja la solicitud para que Jesús Vicente Aguirre, cantautor, escritor, investigador y activista comprometido con la memoria histórica y la cultura riojana, sea reconocido en 2026 con el título de Riojano Ilustre.

Un centenar de colectivos, entidades, instituciones y asociaciones riojanas «de los ámbitos literario, musical o solidario» se suman a la iniciativa del Ateneo para la concesión de esta distinción. En caso de prosperar, Aguirre sería la primera persona en recibirla por iniciativa popular, ya que nunca antes se ha otorgado fuera de las decisiones del Gobierno autonómico de turno.

Desde la entidad cultural decana en esta comunidad «se destaca la importancia de otorgar esta distinción sin demora, para honrar su legado y fortalecer la identidad y memoria colectiva de La Rioja, en un momento clave de consolidación democrática y cultural».

Jesús Vicente Aguirre, según el Ateneo, «personifica el compromiso con la cultura riojana, la búsqueda de la verdad histórica y la expresión literaria, siendo una figura indispensable para la construcción social y cultural contemporánea de La Rioja».

Ha publicado «obras esenciales» como 'Introducción al folclore musical de La Rioja' (1986) y 'La Rioja empieza a caminar' (2000), un libro sobre el proceso autonómico riojano. Sobresale especialmente su labor de recuperación de la memoria histórica, con 'Aquí nunca pasó nada', (2007), 'Al fin de la batalla y muerto el combatiente' (2014) y 'Escríbeme a la tierra' (2021), «investigaciones que han ayudado a sanar heridas sociales y emocionales derivadas de la Guerra Civil», según el Ateneo.

También posee una notable obra poética: 'La vida que te empuja' (2004), 'Antes de que suene el primer vals' (2010), 'Ejercicio de escritura' (2014) y 'Yaliso' (2016). Una destacada obra narrativa: 'Lo que pasó' (2019) y 'El club de las cuatro más uno' (2021). Y una reciente obra autobiográfica: 'De algunas cosas me acuerdo' (2025), recuperación de sus memorias com integrante del emblemático trío Carmen, Jesús e Iñaki.

Esta obra y esta trayectoria de Jesús Vicente Aguirre ha merecido distintos reconocimientos como el Premio Paulino Masip 2025, que entrega el Ateneo Riojano, o el Premio Impronta a la Trayectoria otorgado también este año por Diario LA ROJA, galardones que «resaltan y reconocen la relevancia de sus aportaciones a la cultura y sociedad riojana».