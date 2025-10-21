LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ana Lena Rivera. GRIJALBO

La asturiana Ana Lena Rivera presenta 'La casa de huéspedes' en Santos Ochoa

La Rioja

Martes, 21 de octubre 2025, 09:12

Comenta

La escritora asturiana Ana Lena Rivera presenta en Librería Santos Ochoa (a las 19.00 horas) 'La casa de los huéspedes', una novela que revive la voz de las mujeres del siglo XX a través de «una conmovedora historia de madres e hijas que vivirán los reveses del amor, la amistad, la traición y esos secretos que duran toda la vida».

Rivera inició su trayectoria literaria con una trilogía 'noir' compuesta por 'Lo que callan los muertos' (2019), Premio Torrente Ballester, 'Un asesino en tu sombra' (2020) y 'Los muertos no saben nadar' (2021). Con 'Las herederas de la Singer' (Grijalbo, 2022) y 'La niña del sombrero azul' (Grijalbo, 2024), la autora inauguró una nueva etapa en su andadura editorial, que se ahora afianza con 'La casa de huéspedes'.

