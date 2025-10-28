LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Charo Zúñiga y Luis Sanjuan recorriendo la exposición. Miguel Peche

El fotógrafo senegalés Keybis Keba expone sus 'Archivos en la distancia'

El artista aborda en sus trabajos la realidad de los migrantes

La Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 17:14

Comenta

El artista y agitador cultural Keybis Keba Danso explora la compleja emoción de la nostalgia en la exposición 'Memoria. Archivos en la distancia', instalada en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía hasta el próximo 15 de noviembre. Este joven senegalés afincado en La Palma de Gran Canaria aborda en sus trabajos la realidad de los migrantes, sobre todo los que llegan en patera desde África, y su soledad en la sociedad actual. Un colectivo al que visibiliza en imágenes de bella factura con pinceladas de colores vivos y saturados sobre los cuerpos negros de sus protagonistas. En esta serie de 27 fotografías que expone en Logroño también contrasta la belleza de la tierra natal del autor con el dolor silencioso de la partida; el dolor de un pueblo que deja atrás sus raíces pero las lleva consigo en cada recuerdo.

La exposición de Keybis Keba es una iniciativa de África Imprescindible, una red de organizaciones que trabaja para dar a conocer la realidad, cultura y arte de África Subsahariana. Sus responsables en La Rioja son Charo Zúñiga y Luis Sanjuan.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  4. 4 Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68
  5. 5

    Plan Revive: un divino tesoro para los pueblos
  6. 6 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  7. 7 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  8. 8

    La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima
  9. 9 Pena de tres años y dos meses por llamar «serpiente asquerosa» a una policía y tratar de agredirla
  10. 10

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El fotógrafo senegalés Keybis Keba expone sus 'Archivos en la distancia'

El fotógrafo senegalés Keybis Keba expone sus &#039;Archivos en la distancia&#039;