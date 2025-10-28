El fotógrafo senegalés Keybis Keba expone sus 'Archivos en la distancia'

La Rioja Martes, 28 de octubre 2025, 17:14 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

El artista y agitador cultural Keybis Keba Danso explora la compleja emoción de la nostalgia en la exposición 'Memoria. Archivos en la distancia', instalada en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía hasta el próximo 15 de noviembre. Este joven senegalés afincado en La Palma de Gran Canaria aborda en sus trabajos la realidad de los migrantes, sobre todo los que llegan en patera desde África, y su soledad en la sociedad actual. Un colectivo al que visibiliza en imágenes de bella factura con pinceladas de colores vivos y saturados sobre los cuerpos negros de sus protagonistas. En esta serie de 27 fotografías que expone en Logroño también contrasta la belleza de la tierra natal del autor con el dolor silencioso de la partida; el dolor de un pueblo que deja atrás sus raíces pero las lleva consigo en cada recuerdo.

La exposición de Keybis Keba es una iniciativa de África Imprescindible, una red de organizaciones que trabaja para dar a conocer la realidad, cultura y arte de África Subsahariana. Sus responsables en La Rioja son Charo Zúñiga y Luis Sanjuan.