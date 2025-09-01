'La abstracción volumétrica' del logroñés Jesús Carasa ya puede verse en La Merced La exposición recoge cuadros de su vida como pintor y estará hasta el 17 de octubre, de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas

Jesús Carasa (en medio), junto con el consejero de Cultura, José Luis Pérez, (izquierda) y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, (derecha), durante la presentación de la exposición.

María Aguirre Logroño Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:50

Una época: Madrid de 1972 a 1986. Unos referentes: los pintores renacentistas. Y una inspiración: su mujer. Sin embargo, la fecha clave que marcó la vida de Jesús Carasa fue 1964. Un grave accidente de tráfico a sus 31 años le rompió «todo el esqueleto» y le hizo quedarse tres meses en la cama. «Fue ahí cuando me propuse encauzar mi vida y dar más profundidad y contenido a mi tiempo libre», ha explicado. En ese momento comenzó su vida de pintor. Una que partió de cero y que ha presentado esta mañana en La Merced con su exposición 'La abstracción volumétrica', que recoge todas sus obras y va a permanecer hasta el próximo 17 de octubre, de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

A pesar de que «descubrió en su madurez la que denomina su segunda profesión», Carasa es perito industrial de formación. Pero su manera de cuidar el alma a través de la pintura, el pensamiento crítico y la escritura, le han hecho crear obras que, aunque hayan terminado en grandes dimensiones, siempre han comenzado en cuadernos y formatos mucho más pequeños: «No he pintado nada que no hubiera estado antes dibujado», ha sostenido el artista.

Díptico '2ª Guerra Mundial' (2016). M.A.B. Algunos de los cuadernos de Jesús Carasa. M.A.B. 'Mujer del artista' (1997), de la colección 'Retratos familiares'. M.A.B. Algunos de los materiales de trabajo de Jesús Carasa. M.A.B. 1 /

La exposición, que se incluye en el ciclo de Fundación Caja Rioja 'Nuestros referentes', pretende «respaldar la figura de determinados artistas que son para nosotros referentes por su trayectoria, creatividad o por mantener proyectos culturales en municipios del mundo rural», ha explicado Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja. Características que han hecho que artistas como Javier Garrido (2021), Xubero (2022), Mapi Gutiérrez (2023) y Rosa Sáenz de Pipaón (2024) hayan pasado por este centro. Una visita que también hizo hace cuatro años Carasa, a pesar de no sentirse arraigado a sus raíces, porque sus viajes le han impedido «más visitas a Logroño de las deseables».

En esta misma línea, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha añadido que «la exposición de Jesús habla de una técnica y de un modo de entender el arte a través de los volúmenes y del color, que constituyen un patrón».

Diferentes fases

«Prefiero las alas a las raíces» ha confesado él. Y es que su paso por Europa, Estados Unidos y diferentes zonas de España (Logroño, Madrid, Bilbao, Barcelona y Toledo -donde profundizó trabajos del Greco y comenzó su vida de pintor) le ha llevado a «ser capaz de alumbrar una obra en la que caben casi todas las tendencias artísticas, desde la figuración hasta el clasicismo, pasando por la abstracción».

Su primera etapa destaca por la pintura académica, figurativa y autodidacta que el artista plasmó en «paisajes originales, retratos, motivos de pintores clásicos o arquitecturas». La segunda corresponde a la conexión mente-mano; «de ahí nacieron los contornos y las figuras» que comenzaron a singularizar su obra: un color vibrante por cada forma, varias capas de pintura, creación de volúmenes y ausencia de cualquier trazo con lápiz.