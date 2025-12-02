El arte de Actual 2026, en una decena de escenarios La ciudad de Logroño acogerá en enero próximo diez exposiciones, de las más diversas disciplinas, enmarcadas en el Festival de Culturas Contemporáneas

La programación artística de Actual 2026 suma nueve exposiciones en la ciudad de Logroño, además del ya anunciado Hotel Actual, una muestra de arte contemporáneo que se acomodará del 2 al 5 de enero en el Hotel G&G y donde seis de sus habitaciones serán intervenidas por otros tantos artistas: Pako Campo, Sandra Herrero, Anca Petrei, Alethea Mattos, Andrea Velasco-Astete y Angelo Tasini.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, ha detallado este martes el contenido de las exposiciones, como la galería de retratos de los artistas de Actual que en los últimos años se viene desplegando en El Espolón logroñés. Doce ilustraciones compondrán la 'Frecuencia lineal' que en esta próxima edición protagonizan las artistas Marina Stecca y Oze Tajada.

Por su parte, 'Conexión Actual' reunirá en la Biblioteca de La Rioja diversas obras con las que el artista cubano Reynerio Tamayo rinde homenaje tanto al legado musical vinculado a su país (jazz, latin jazz, música popular cubana etc.) como a sus más relevantes figuras. La música también estará presente en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced, en la exposición 'La música pop y rock en La Rioja (1960-2000)'. Reúne fotografías, carteles, vinilos, trajes, libros y otros objetos para recorrer la historia de la música popular en La Rioja desde la década de los 60 hasta el año 2000 a través de los artistas, grupos y festivales.

En el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) se ubicará la obra del joven director y fotógrafo riojano Hugo Pisón. En su propuesta 'Stage to backstage' conviven imágenes de campañas, portadas de álbumes o videoclips con fotografías crudas de backstage, documental, vida personal, inspiración y detalles que dan forma a su mirada artística. Retratos callejeros que terminan transformándose en campañas para grandes marcas de moda y diseñadores.

También emergente es el talento que reúne la Muestra de Arte Joven en La Rioja, recién inaugurada en la Esdir con 22 propuestas artísticas y que, un año más, se suma al programa de Actual. La galería La Lonja, por su parte, presenta 'Tú, que nunca sentiste el ardor de la sangre', una selección de la obra pictórica, escultura y vídeo de Claudia Rebeca Lorenzo.

En la figura del ilustre político riojano Práxedes Mateo Sagasta girará la exposición prevista en el Museo de La Rioja, y más concretamente en su dimensión humana e intelectual. La muestra se completa con una selección de ilustraciones creadas por Pedro Espinosa y César Herce para el cómic editado por el Instituto de Estudios Riojanos (IER) con motivo de la conmemoración del Año Sagasta 2025, y que se presentará el 3 de enero.

En la casa del pueblo y de la Imagen

El Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con Fundación Caja Rioja, ha contado con el comisariado de Carlos Rosales para mostrar por primera vez una selección del patrimonio artístico municipal compuesto principalmente por obra de arte contemporáneo. Con el título 'Desvelando el patrimonio', desde el 9 de diciembre y hasta el 22 de febrero, la ciudadanía va a poder disfrutar de esta colección de arte que habitualmente está repartida por distintas estancias del consistorio. Y que firman artistas riojanos como Blanco Lac o Jesús Infante; autoras como Felicidad Moreno o Nati Bermejo; ilustradores como Jorge Arranz o Rubén Bergasa, y artistas nacionales como Jordi Teixidor o Josep Guinovart.

Por último, en la Casa de la Imagen, cuatro artistas de origen internacional -Karin van der Molen (Países Bajos), Katharina Lökenhoff (Alemania), Karem Ibrahim (Reino Unido) y Pat van Boeckel (Países Bajos)- presentan su propuesta 'Bandera blanca', donde proponen la bandera blanca como un espacio sin fronteras con el que dar respuestas artísticas a desafíos globales contemporáneos como el cambio climático y las guerras.