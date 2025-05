Jazz y desayuno con diamantes

J. Sainz Jueves, 22 de mayo 2025, 07:57 Comenta Compartir

No suele ser protagonista pero siempre marca estilo: está en 'Moon river', de la película 'Desayuno con diamantes', en la banda sonora de 'La huida', en la de 'Cowboy de medianoche', incluso en la memorable intro del programa 'Barrio Sésamo'. La armónica es como la voz hecha instrumento, como silbar una melodía y aportarle nuevos matices. El belga Toots Thielemans la elevó a la mayor categoría y su discípulo, el madrileño Antonio Serrano, la dignifica en todo lo que toca, especialmente en el jazz.

Serrano, uno de los armonicistas más solicitados de la música española y el más destacado en la escena jazzística, participa este jueves en Mayo Jazzea, la 26.ª edición del Festival de Jazz de Cultural Rioja, con un concierto en el Teatro Bretón (a las 20.30 horas)que lleva por título 'Tootsology'. Acompañado por Albert Sanz (piano), Esteve Pi (batería) y Toño Miguel (contrabajo), repasará los temas emblemáticos del legendario Thielemans.

Premio Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco y ganador de un Grammy Latino, Antonio Serrano es un virtuoso de la armónica, pero también uno de los músicos más completos del país, con formación en piano, violín y percusión. Ha trabajado con Paco de Lucía, con quien hizo ocho giras mundiales. Como músico de jazz, ha tocado con el propio Thielemans, con Ivan Lins, Wynton Marsalis, Jerry Gonzalez, Chano Domínguez, Lou Bennet, Jorge Pardo, Vicente Amigo, Tomatito, Perico Sambeat y Javier Colina entre otros.

Su versatilidad lo ha llevado a colaborar en más de quinientas grabaciones de todo tipo de estilos musicales, con orquestas sinfónicas y en bandas sonoras como 'Carne trémula'. Además, imparte cursos en conservatorios europeos y concursos internacionales de armónica.

Este mismo miércoles ofrecía una sesión formativa en La Gota incluida en Mayo Jazzea. Su concierto del jueves es el penúltimo del festival, que finalizará la semana próxima con la cantante colombiana Lucía Pulido.

En su homenaje a Thielemans, recorrerá su carrera desde los años 50, su incursión en la música brasileña, su colaboración con Jaco Pastorius a través de 'Three views of a secret' y, sobre todo, hará una selección de temas muy populares como 'Don't be that way', 'Sesame Street' o 'Moon river'. Con él la armónica sí es protagonista.