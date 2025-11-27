'Las amargas lágrimas de Petra von Kant' despiden el Festival de Teatro

J. Sainz Logroño Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Lágrimas de despedida. Tras dos meses de intensa actividad, finaliza este viernes el 46.º Festival de Teatro de Logroño con 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', que se representa en el Teatro Bretón (a las 20.00 horas) este viernes. Ana Torrent y Aura Garrido protagonizan la adaptación que Rakel Camacho ha realizado de la obra de teatro y posterior película del alemán Rainer Werner Fassbinder (1972), «un clásico del repertorio europeo sobre las relaciones de poder, la trampa del éxito, una sociedad narcisista o la capacidad transformadora del amor».

La función Título 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant', de Rainer Werner Fassbinder.

Adaptación y dirección Rakel Camacho.

Intérpretes Ana torrent, Aura Garrido, Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José.

Teatro Bretón 20.00 horas.

Edición 46º Festival de Teatro de Logroño

'Las amargas lágrimas...' narra la historia de Petra von Kant, una diseñadora de éxito que acaba de separarse de su segundo marido. «Petra vive con Marlene, su ayudante, su juguete, su factótum, su esclava, hasta que conoce a Karin, una joven 'outsider' sin recursos de la que se enamora y a la que convierte en modelo internacional. Juntas comienzan una tormentosa relación que supondrá para Petra un profundo viaje al interior del alma humana. Un estallido que destruirá el sistema de poder que ella misma ha creado».

Junto a la icónica Ana Torrent –a la que el Bretón vio volver a las tablas en 'Todas las noches de un día' (2018)– y Aura Garrido –que también participó en el festival de ese mismo año con 'El tratamiento'–, completan el elenco las actrices Maribel Vitar, Julia Monje y María Luisa San José. Cinco mujeres conviven en escena representando cinco roles, todas ellas dirigidas por Rakel Camacho, de la que este mismo mayo se representó en el teatro logroñés 'El cuarto de atrás'. En esta ocasión la manchega versiona y dirige con estilo renovador todo un clásico de nuestro tiempo que habla de dominación, soledad y lágrimas.