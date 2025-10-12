LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La actriz, en una escena de 'Camino a La Meca' con Carlos Olalla. MARINA LUNA / PENTACIÓN

Lola Herrera | Actriz

«Si a alguien no le gusta que diga lo que pienso que no venga al teatro»

La gran dama de la escena habla de la edad con naturalidad, de su trabajo con pasión y del mundo con inquietud pero sin temor: «A estas alturas no hay miedo»

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:45

Comenta

«El mundo está lleno de mujeres estupendas». La gran actriz Lola Herrera (Valladolid, 1935) lo dice por la artista sudafricana Helen Martins, la mujer ... a quien interpreta en 'Camino a La Meca', que este fin de semana ha abierto el Festival de Teatro de Logroño con dos funciones en el Bretón y el público volcado ante una de las damas fundamentales de la escena española. Ha sido en varias ocasiones la inolvidable Menchu de 'Cinco horas con Mario' (1979-2002) y se interpretó a sí misma en la valiente 'Sesión de noche' (1981). A los noventa años sigue en pie en los escenarios encarnando a una mujer que tuvo que rebelarse contra los estamentos y convenciones sociales. Sin duda, ella también es una de esas mujeres extraordinarias que ha luchado y sigue luchando por su libertad. Habla de la edad con naturalidad, de su trabajo con pasión y del mundo con inquietud. Y, sobre todo, habla sin temor: «A estas alturas el miedo no existe».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Si a alguien no le gusta que diga lo que pienso que no venga al teatro»

«Si a alguien no le gusta que diga lo que pienso que no venga al teatro»