Abierto el plazo para optar a la Beca Literaria Bodegas Olarra & Café Bretón

Bodegas Olarra y el Café Bretón acaban de abrir la convocatoria de su próximo Premio-beca literaria, cuyas propuestas deberán remitirse al mencionado café logroñés hasta el próximo 13 de febrero. Este veterano certamen, que alcanza así su 32 edición, está centrado en difundir trabajos de no ficción (crónica, reportaje, ensayo …) con el objeto de impulsar la investigación y edición de textos que diseccionen las cuestiones más importantes y controvertidas de nuestra época.

De entrada, los participantes deberán presentar dos folios que expliquen su proyecto, diez con el arranque del texto y un esbozo de la obra (índice completo, sinopsis por capítulos o similar), y remitirlos en mano o por correo al Café Bretón (c/Bretón de los Herreros, 34) con fecha límite del 13 de febrero.

Según las bases del premio, una vez que el jurado determine la propuesta premiada (se conocerá el 2 de abril), su autor se compromete a entregar el trabajo terminado seis meses después. El texto final, con una dimensión de entre 100 y 200 folios, será publicado por la editorial Pepitas.

Cartel del tipógrafo Andreu Balius

El ganador del XXXII Premio-beca Bodegas Olarra & Café Bretón recibirá un premio en metálico de 7.000 euros (3.500 euros a la entrega del premio y 3.500 euros a la entrega del texto final).

El cartel de esta edición es obra del catalán Andreu Balius, pionero del diseño de letras digitales y uno de los tipógrafos más importantes de la escena española. Su trabajo ha formado parte de exposiciones y publicado en catálogos y revistas especializadas.

