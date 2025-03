1936, el año que España se rompió

J. Sainz Jueves, 13 de marzo 2025, 15:52 Comenta Compartir

Verano de 1936. En vísperas de los Juegos Olímpicos de Berlín, Goebbles ordena que la Novena Sinfonía sea su música oficial, pero Pau Casals se niega a que los nazis se apropien de Beethoven y decide incorporar el Himno a la Alegría a las Olimpiadas Populares en Barcelona. El violonchelista catalán no puede saber que antes de la inauguración el general Mola cursará un telegrama cifrado poniendo fecha al golpe de estado fascista contra el Gobierno de la República. El 18 de julio España salta en pedazos.

Con la Guerra Civil y un sinfín de historias que conforman su contexto nacional e internacional como argumento, llega este fin de semana a Logroño '1936. ¿El año que España entró en shock?', el monumental, maratoniano y coral docudrama de Andrés Lima que se ha convertido en fenómeno teatral de la temporada. El Bretón se llenará dos días (sábado y domingo a partir de las 18.00 horas, un horario especial debido a la duración del espectáculo, superior a cuatro horas) para presenciar este ejercicio escénico de memoria histórica.

Tras los montajes 'Shock 1 (El cóndor y el puma)' y 'Shock 2 (La tormenta y la guerra)', que tenían como base argumental el avance del capitalismo del desastre en el planeta mediante golpes de estado y guerras, '1936' «surge de la necesidad de comprender nuestra historia contemporánea –explica Lima–, marcada por el primer gran shock del siglo XX tras la Primera Guerra Mundial: el golpe de estado del 18 de julio que dio lugar a una guerra civil que duró tres largos años y a una dictadura de cuarenta».

La obra, coproducida por el Centro Dramático Nacional, El Terrat y Chek In, es el resultado de un intenso trabajo de investigación histórica y de escritura dramática en el que Lima ha contado con la colaboración de Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga. Las decenas de historias y personajes que han recreado son llevados a las tablas por un elenco muy potente que se multiplica:Blanca Portillo, Antonio Durán 'Morris', Alba Flores, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Guillermo Toledo, Juan Vinuesa y el Coro de Jóvenes de Madrid. La música, de Jaume Manresa, también tiene un protagonismo especial en este gran mosaico.

«Sangre hubo y mucha»

«Es demasiado grande el conflicto, sus ramificaciones, causas y consecuencias –reconoce el dramaturgo–. Pero vamos a intentar hacer teatro. Vamos a intentar pintar un paisaje lo suficientemente elocuente que sirva para recordar e imaginar, para hacernos preguntas que nos lleven a comprender mejor, a intentar saber dónde están las heridas e intentar que no vuelvan a hacernos sangrar. Porque sangre hubo y mucha».

A pesar de que no será del agrado de todos, la propuesta no puede ser más oportuna. Como reflexiona Lima: «La Guerra Civil dio lugar a un régimen franquista sostenido por la Iglesia, el ejército, la aristocracia y una gran masa social. Es el pueblo el que me hace cuestionarme más. ¿Cómo y por qué apoya un régimen basado en la represión? Siendo humano, cómo no se es humanista. ¿Y hoy? Antes la ultraderecha se imponía por golpes de estado, pero hoy son votados en las urnas. ¿Por qué?»

Quizás Mola, Azaña, La Pasionaria, Franco, Yagüe, Queipo, Primo de Rivera, Clara Campoamor o Rosario 'la Dinamitera' tengan algunas respuestas. Quizás también Pau Casals.