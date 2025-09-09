La Virgen de los Remedios de Aldeanueva ya está en su ermita, hasta abril Aldeanueva de Ebro cerró ayer lunes sus actos patronales del verano con el noveno encierro de reses bravas y un concierto. También se inauguraron las nuevas vidrieras de la parroquia

Aldeanueva de Ebro ha celebrado durante dos días sus fiestas de la Virgen de los Remedios.

Los actos se llevaron a cabo el domingo y el lunes y con ellos finaliza el programa que comenzó con los festejos principales de San Bartolomé (del 23 al 29 de agosto).

La programación en honor a la virgen incluyó el domingo actividades infantiles con la colaboración de la AMPA, chocolatada organizada por el club taurino Enotoro y un encierro de reses bravas, el octavo de los realizados entre ambas festividades, en esta ocasión de la ganadería Santos Zapatería de Valtierra.

Ayer lunes tuvo lugar la misa mayor en la parroquia, ceremonia en la que se inauguraron las nuevas vidrieras del templo. Se trata de seis obras de la artista aldeana Mapi Gutiérrez.

En los actos religiosos participó el delegado de patrimonio cultural de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y párroco de la catedral de Santa María de Calahorra, Jesús Ignacio Merino; el párroco de Aldeanueva de Ebro, José Luis Moreno y el vicario parroquial, José Antonio Rubio.

Después de la misa los devotos llevaron en procesión a la Virgen de los Remedios hasta su ermita, con presencia de las autoridades, encabezadas por el alcalde, Ángel Fernández, y con la reina y damas de honor, y los reyes infantiles. Aquí permanecerá hasta finales de abril. cuando será trasladada a la parroquia. En el exterior entonaron su himno y dentro los vecinos aprovecharon para fotografiarse junto a la imagen antes de ser retirada de sus andas.

Un aperitivo popular en la sala Entreviñas en colaboración con la Asociación Aldeana de la Tercera Edad, el noveno encierro de reses bravas (con astados de la ganadería Bretos de Villafranca) y el concierto del grupo Stylo Music en la Plaza de España fueron los últimos actos del programa.

Los traslados de la virgen mantienen sus tradiciones

En Aldeanueva de Ebro es costumbre llevar a la Virgen de los Remedios a la parroquia de San Bartolomé el último fin de semana de abril, con motivo de las Primeras Comuniones. Los padres de los comulgantes se encargan del traslado y la imagen permanece en la iglesia hasta el 8 de septiembre, fecha en la que es devuelta a su ermita, situada junto a la travesía. En este día los quintos que cumplen 46 años son los que portan las andas de la patrona. Esta tradición se mantiene desde hace tiempo y está relacionada con el antiguo compromiso con el ejército. Cuando se terminaba el servicio militar obligatorio a los 21 años, había que sumar otros 25 años hasta que los quintos quedaban libres de su disponibilidad, de la cartilla militar.

Cuando la virgen está en la parroquia se celebra una misa cada sábado, a las 10.00 horas, y a partir de ahora se llevará a cabo en la ermita, también a las 10.00 todos los sábados.

