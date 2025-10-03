El Vintae Wine Fest reunirá este fin de semana a casi mil fiesteros del apocalipsis

Laura Lezana Viernes, 3 de octubre 2025, 09:33 Comenta Compartir

San Vicente volverá a acoger una de sus experiencias más multitudinarias con el Vintae Wine Fest que atraerá a casi mil fiesteros y amantes del vino al festival que ha elegido para esta XIX edición el universo posapocalíptico y psicodélico bajo el título 'Burning Wine'.

La fiesta arrancará ya en la tarde de hoy con una ruta de pinchos con vino y música por los bares del pueblo, un concierto en la plaza Mayor y la primera sesión de dj.

Ya mañana será cuando San Vicente se transformará por completo en Burning Wine City, una distopía festiva llena de música, fuego, juegos, banquetes y disfraces de lo más trabajados.

Durante la jornada se podrá disfrutar de la «bienbebida del chamán supremo», un desfile psicotrópico y un gran espectáculo distópico a medianoche.

Para concluir con esta edición, el domingo el festival se trasladará a la terraza de la bodega Hacienda López de Haro, donde tendrá lugar una jornada típica riojana. Para ello, este año reunirá a algunas de las estrellas Michelin más destacadas de La Rioja en una comida con los chefs de Echaurren, Venta Moncalvillo, Ajonegro, Ikaro y Nublo.

Chuletillas al sarmiento, los arroces del Fandango Formentera, las tartas de Melt y música en directo pondrán el punto final a un fin de semana que pondrá al pueblo riojalteño en el foco para los cientos de visitantes llegados cada año de muchas partes del mapa español y de distintos países.

Una cita, que conectará San Vicente con Briones y Haro a través de autobuses gratuitos y que agotó sus entradas el pasa mes de junio «en tiempo récord», como han señalado desde la organización.