LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los piratas disfrutan del festival durante su edición del año pasado. L. L.
San Vicente

El Vintae Wine Fest reunirá este fin de semana a casi mil fiesteros del apocalipsis

El festival arrancará hoy con una ruta de pinchos con vino y música por los bares de San Vicente de la Sonsierra y continuará hasta este domingo

Laura Lezana

Laura Lezana

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:33

Comenta

San Vicente volverá a acoger una de sus experiencias más multitudinarias con el Vintae Wine Fest que atraerá a casi mil fiesteros y amantes del vino al festival que ha elegido para esta XIX edición el universo posapocalíptico y psicodélico bajo el título 'Burning Wine'.

La fiesta arrancará ya en la tarde de hoy con una ruta de pinchos con vino y música por los bares del pueblo, un concierto en la plaza Mayor y la primera sesión de dj.

Ya mañana será cuando San Vicente se transformará por completo en Burning Wine City, una distopía festiva llena de música, fuego, juegos, banquetes y disfraces de lo más trabajados.

Durante la jornada se podrá disfrutar de la «bienbebida del chamán supremo», un desfile psicotrópico y un gran espectáculo distópico a medianoche.

Para concluir con esta edición, el domingo el festival se trasladará a la terraza de la bodega Hacienda López de Haro, donde tendrá lugar una jornada típica riojana. Para ello, este año reunirá a algunas de las estrellas Michelin más destacadas de La Rioja en una comida con los chefs de Echaurren, Venta Moncalvillo, Ajonegro, Ikaro y Nublo.

Chuletillas al sarmiento, los arroces del Fandango Formentera, las tartas de Melt y música en directo pondrán el punto final a un fin de semana que pondrá al pueblo riojalteño en el foco para los cientos de visitantes llegados cada año de muchas partes del mapa español y de distintos países.

Una cita, que conectará San Vicente con Briones y Haro a través de autobuses gratuitos y que agotó sus entradas el pasa mes de junio «en tiempo récord», como han señalado desde la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  4. 4 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  8. 8 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  9. 9 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026
  10. 10 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Vintae Wine Fest reunirá este fin de semana a casi mil fiesteros del apocalipsis

El Vintae Wine Fest reunirá este fin de semana a casi mil fiesteros del apocalipsis