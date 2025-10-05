El Vintae Wine Fest incendia San Vicente con su universo posapocalíptico

El fin del mundo no llegó ayer a San Vicente de la Sonsierra ya que estuvo habitado por casi mil fiesteros llegados del posapocalípsis con ... sus trajes psicodélicos. La locura se desató al mediodía cuando el Vintae Wine Fest abrió sus 'chakras' a las 12.00 horas. En ese momento, comenzaron a llegar los primeros festivaleros ataviados con los conjuntos más atrevidos, coloridos y locos. Entonces el vino empezó a correr mientras descubrían curiosos cada punto para no perderse ningún detalle.

El ambiente era para ello ya que las sorpresas no paraban: una mujer gigante que invitaba a los participantes a moverla a través de unas cuerdas, trajes robóticos, burbujas, la música y el espectáculo fueron solo una parte de ello.

Cerca de las 13.00 horas el recinto ya estaba abarrotado y la gente no dejaba de acceder a él a través de autobuses, que partían desde Briones y Haro, o de coches particulares.

Hoy el festival se traslada a bodega Hacienda López de Haro con alguna de las Estrellas Michelin más destacadas de La Rioja

Y el chamán supremo se subió al escenario para dar la 'bienbebida' a todos los asistentes que bailaban al ritmo del dj con su copa. Para hacer hueco a la comida, el chamán dio paso a los juegos donde se pudo encontrar el tira-soga, el baile del 'hula-hoop', o la carrera de bicicletas 'vintage' mientras los contrincantes les lanzaban peluches, entre otros. La diversión estaba en cada paso y así, con vistas al castillo, a los viñedos y paisajes que rodean el pueblo, continuó la fiesta.

«Nosotros venimos desde Cataluña y descubrimos este festival por un influencer italiano amante del vino, que también le hemos visto por aquí. Queríamos venir ya el año pasado pero no pudimos así que teníamos muchísimas ganas de disfrutarlo, fue un regalo que me hizo mi pareja», explicó ayer una de las asistentes al festival.

De esta manera, la programación continuó con el 'banquete orgásmico' que sirvió para reponer fuerzas y volver a la carga para coger con más energía las sorpresas y las actividades que continuaron durante toda la jornada, que estuvo acompañada del calor y del buen tiempo.

'Sobremesa bailable'

La 'sobremesa bailable' sacó los 'pasos prohibidos' de los festivaleros y contó con un show y con Danielo dj. Después fue el turno de la entrega de premios y la merendola, para dar paso al desfile psicotrópico, donde se pudo seguir a la 'secta del vino' por las calles del pueblo.

Finalmente, tras la sesión de Amazing Deejays, el Vintae Wine Fest cerró su segunda jornada, la más festivalera, con un gran espectáculo distópico. La primera cita se celebró este pasado viernes donde los pinchos, el vino y la música ya fueron presentando a los asistentes los distintos rincones de San Vicente.

Y ya hoy, el festival se trasladará a la terraza de la bodega Hacienda López de Haro, donde tendrá lugar una jornada típica riojana, que este año reunirá a algunas de las Estrellas Michelin más destacadas de La Rioja con los chefs de Echaurren, Venta Moncalvillo, Ajonegro, Ikaro y Nublo. Chuletillas al sarmiento, los arroces del Fandango Formentera, las tartas de Melt y música en directo pondrán el punto final a tres días intensos en esta edición titulada 'Burning Wine'.