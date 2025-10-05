LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una cuadrilla asistente al Vintae Wine Fest en las carpas de las mesas. L. LEZANA
San Vicente

El Vintae Wine Fest incendia San Vicente con su universo posapocalíptico

Los alocados disfraces, la música, el espectáculo y el vino deslumbraron a los casi mil festivaleros que disfrutaron durante esta segunda jornada

Laura Lezana

Laura Lezana

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:47

El fin del mundo no llegó ayer a San Vicente de la Sonsierra ya que estuvo habitado por casi mil fiesteros llegados del posapocalípsis con ... sus trajes psicodélicos. La locura se desató al mediodía cuando el Vintae Wine Fest abrió sus 'chakras' a las 12.00 horas. En ese momento, comenzaron a llegar los primeros festivaleros ataviados con los conjuntos más atrevidos, coloridos y locos. Entonces el vino empezó a correr mientras descubrían curiosos cada punto para no perderse ningún detalle.

