«Siempre ha habido ratas pero desde hace días más por dejadez absoluta»

La falta de mantenimiento en algunos solares de Villamediana de Iregua han provocado la proliferación de ratas y, con ellas, la preocupación de los vecinos por la insalubridad que pueden generar. Sobre todo, los vecinos han grabado vídeos de roedores correteando alrededor de los contenedores de residuos de la calle Río Alhama, junto a dos solares.

María Santo Domingo, vecina de la zona, asegura haber solicitado formalmente varias veces al Ayuntamiento la limpieza de los terrenos, sin conseguirlo hasta que, cuando citó a Diario La Rioja allí el pasado martes para exponer el problema junto con otros vecinos molestos, ese mismo día se procedió a limpiarlos, aunque las ratas seguían apareciendo, como comprobó este medio. «Desde hace dos años he mandado fotos todas las semanas al Ayuntamiento y no ha sido hasta que han sabido que ibais a venir cuando se han puesto rápidamente a limpiar. Uno de los solares no hará ni dos semanas que lo han vallado. Siempre ha habido ratas aquí pero desde hace algunos días más porque la dejadez es absoluta», explicó María Santo Domingo.

María del Carmen regenta una frutería en Logroño, un día dejó una barca de manzanas en el coche, estacionado en la calle Santa Eufemia, mientras descargaba y las ratas se las mordieron. «Ya no solo es la pérdida económica, puesto que tuvimos que tirarlo todo, es la cantidad de enfermedades que pueden transmitir. Es un problema. Nunca hubo tantas como ahora», lamenta María del Carmen.

Valvanera Murga asegura que «en la calle Salvador Dalí no podemos ni bajar a tirar la basura a los contenedores porque pasan corriendo y no podemos arrimarnos, el solar lleva dos años sin limpiar, desde mi casa se ve una selva, y no podemos más, se nos meten en casa». Marisa López apunta a las calles Miguel de Unamuno y Juan XXIII, donde, «aunque los solares están detrás, las ratas van hasta allí para comer porque la gente deja la basura en el suelo, estamos en el siglo XXI y esto es deprimente y vergonzoso, están por todo el pueblo, es asqueroso y denigrante».

Ampliar Una rata muerta en la calle Río Alhama de Villamediana. D.R.

El alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez, reconoce que el problema ya se había detectado, por lo que han contactado con la empresa que realiza la desratización y que hace registros rutinarios en los puntos críticos de la red de saneamiento. «Se han sustituido los contenedores por unos nuevos para evitar que se produzcan vertidos en los deteriorados y evitar insalubridades. Además, se hacen limpiezas especiales, con desinfectante, puntualmente en los contenedores. Y se estudian nuevas ubicaciones pero no es fácil por la cantidad de vivienda en planta baja que existe», advierte el alcalde.

Gutiérrez señala que los solares son privados y se ha remitido a sus responsables un requerimiento para proceder a su limpieza. «Algunos ya están limpios y el resto se limpiarán en los próximos días. Aún están en plazo, se envió notificación a ocho propietarios el 25 de febrero», indica Gutiérrez, quien también se muestra preocupado y reclama a los vecinos evitar alimentar a gatos y perros en la vía pública, lo que también atrae a roedores.