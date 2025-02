El PP elimina la ayuda social tras detectar que se concedía hasta tres veces al año

El pasado miércoles el equipo de Gobierno (PP) de Villamediana de Iregua aprobó la derogación de las ordenanzas reguladoras de subvenciones para la atención de necesidades sociales y de la de la tasa del servicio de ayuda a domicilio. La segunda, realmente, estaba en ... desuso al mancomunar Villamediana los servicios sociales. Para eliminar la primera prácticamente se justificó lo mismo, a causa «de duplicidad administrativa en la prestación de los servicios».

PSOE y Vox se opusieron a la eliminación de las ayudas sociales, pero la ausencia de concejales socialistas y del otro edil regionalista propició que la medida se aprobase en la sesión de carácter extraordinario convocada a las 09.00 horas, pese a la minoría que ostenta y con la que gobierna el PP en la Corporación. Curiosamente, la ordenanza de subvenciones para la atención de necesidades sociales, creada en 2017 por el PSOE, fue modificada hace un año por el PP, apoyándose entonces en socialistas y regionalistas y la única oposición de Vox. «El Ayuntamiento tiene la obligación moral de no dejar tirados a sus vecinos, pero sin exagerar. Y es que era algo recurrente y en algunos casos, excesivo», advirtió hace un año el alcalde, Rubén Gutiérrez. «La modificamos con el objetivo de acotar las ayudas que hasta ahora se venían dando ya que habíamos percibido durante los primeros meses de legislatura, y tras estudiar las que hasta entonces se estaban concediendo, una repetitividad en la dación de estas a lo largo de los años y dentro del mismo año, de hasta tres veces», explica ahora Gutiérrez.

Así, si en 2023 se concedieron 256 ayudas, en 2024 las subvenciones se redujeron drásticamente y solo fueron 58, limitando a una anual por persona. «La conclusión fue que más que una ayuda de emergencia, que era el fin de la ordenanza, se convirtió en algo recurrente que nos hizo plantearnos si realmente estaba cumpliendo con su objetivo, que eran situaciones puntuales y de emergencia», expone el alcalde.

«El alcalde se olvida de que gobierna para todos los vecinos, su responsabilidad es que todos avancemos», critica Enrique San Román

Por tanto, tras un año de notable reducción, el equipo de Gobierno ha eliminado las ayudas. «Además, estas se prestan por la Mancomunidad Leza-Iregua en la que se encuentra integrado nuestro municipio, por lo que esto supone una situación de duplicidad administrativa en la prestación de los servicios, que resulta improductiva e innecesaria teniendo en cuenta que es esta la que cuenta con los medios humanos, económicos y materiales necesarios para atender dichos servicios de forma adecuada a nuestros vecinos», justifica el alcalde de Villamediana.

La decisión originó un debate, sobre todo, entre el alcalde y el portavoz socialista, Enrique San Román, quien en declaraciones a este periódico señala que «una vez más el alcalde se olvida de que gobierna para todos los vecinos del pueblo, su responsabilidad es que todos avancemos como comunidad y no dar de lado a parte de los villametrenses». El concejal de Vox, Luis Mayoral, que hace un año manifestó no estar de acuerdo con «este formato de ayuda», instando a exigir «la nacionalidad española» para obtener las subvenciones, esta vez también votó en contra. «El PP se agarra a que ya está la Mancomunidad, pero creemos que tiene que haber ayudas más ágiles y directas. No queremos derogarlas pero tienen que modificarse. La vez anterior, como esta, pedí una modificación más restrictiva para que vayan a lo que realmente están destinadas», declara Mayoral.