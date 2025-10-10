El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura La cadena ha programado para el 24 de noviembre el inicio del funcionamiento del supermercado

La Rioja Viernes, 10 de octubre 2025, 14:44 Comenta Compartir

El nuevo supermercado de Mercadona en Villamediana, que estará situado en el polígono industrial Puente Madre, ya tiene fecha de apertura. Será el 24 de noviembre, según se anuncia en el cartel colocado hoy mismo junto a las obras que se están desarrollando en los últimos meses y en las que la cadena de Juan Roig ha invertido cinco millones de euros.

La apertura de este centro, con una única entrada por la vía de servicio de la carretera LR-443, dos salidas y unas 200 plazas de aparcamiento, llevará aparejado el cierre de la tienda del barrio de Los Lirios de Logroño. La plantilla de este supermercado se trasladará a Puente Madre donde, además, se crearán un quincena de puestos de trabajo.

No es la única apertura prevista por Mercadona en La Rioja para próximas fechas. La otra será también en el área metropolitana de Logroño, en el barrio Entre Ríos de Lardero. El nuevo local tendrá unos 1.700 metros cuadrados, con sala de ventas y parking subterráneo propio para 150 plazas. La previsión empresarial es contratar a 40 trabajadores. El inicio de la actividad se sitúa en torno a finales de 2026 o principios de 2027.