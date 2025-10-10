LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercadona ha colocado una lona anunciando la fecha de apertura en Villamediana. LR

El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura

La cadena ha programado para el 24 de noviembre el inicio del funcionamiento del supermercado

La Rioja

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:44

Comenta

El nuevo supermercado de Mercadona en Villamediana, que estará situado en el polígono industrial Puente Madre, ya tiene fecha de apertura. Será el 24 de noviembre, según se anuncia en el cartel colocado hoy mismo junto a las obras que se están desarrollando en los últimos meses y en las que la cadena de Juan Roig ha invertido cinco millones de euros.

La apertura de este centro, con una única entrada por la vía de servicio de la carretera LR-443, dos salidas y unas 200 plazas de aparcamiento, llevará aparejado el cierre de la tienda del barrio de Los Lirios de Logroño. La plantilla de este supermercado se trasladará a Puente Madre donde, además, se crearán un quincena de puestos de trabajo.

No es la única apertura prevista por Mercadona en La Rioja para próximas fechas. La otra será también en el área metropolitana de Logroño, en el barrio Entre Ríos de Lardero. El nuevo local tendrá unos 1.700 metros cuadrados, con sala de ventas y parking subterráneo propio para 150 plazas. La previsión empresarial es contratar a 40 trabajadores. El inicio de la actividad se sitúa en torno a finales de 2026 o principios de 2027.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura

El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura