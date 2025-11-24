Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana La cadena ha invertido 6,1 millones en su nuevo establecimiento, que responde al modelo de Tienda Eficiente

Mercadona ha abierto un nuevo establecimiento en La Rioja. La inauguración este lunes de las nuevas instalaciones en Villamediana de Iregua no suponen un aumento en el número de tiendas en la región –siguen siendo nueve, ya que cierra la de Los Lirios–; sin embargo, el nuevo establecimiento sí que ofrece una mejora sustancial de la calidad, de la que los vecinos de la zona serán los mayores beneficiados.

El pasado sábado cerraba la tienda ubicada en el barrio de Los Lirios (no cumplía los estándares de la cadena de alimentación), y ya ha sido sustituida por la ubicada en la entrada del Polígono de Madre de Dios, en el límite geográfico entre Logroño y la localidad de su área metropolitana. El horario de apertura de este supermercado es el habitual de la cadena: De lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas.

El nuevo Mercadona de Villamediana responde al modelo de Tienda Eficiente de la compañía y dispone de 165 plazas de aparcamiento, cinco para vehículos eléctricos, tres para autocaravanas y doce para bicicletas. La amplitud y la luminosidad son las características que más sobresalen en el nuevo local, donde también se aprecian los colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes

La compañía ha invertido 6,1 millones de euros en su construcción, en la que han participado 57 proveedores que han dado empleo a 191 personas durante la fase de obras.

La apertura del nuevo local ha supuesto la reubicación de los trabajadores de Los Lirios y la contratación de ocho más

El supermercado eficiente, que cuenta con una plantilla de 60 personas con empleo estable y de calidad, de los que ocho son nuevas contrataciones (el resto, en su mayoría proceden de la tienda de Los Lirios), tiene una superficie de sala de ventas de 1.652 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer (presente ya en ocho de los nueve locales de Logroño) con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

En Listo para Comer, el cliente se encuentra con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo casero, como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Además, en línea con la estrategia medioambiental que sigue Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.