El equipo de Gobierno de Villamediana, caracterizado. AYTO. DE VILLAMEDIANA
Villamediana

El Mercado del Hereje devuelve Villamediana al Renacimiento

Las calles de la localidad se transforman «en un escenario histórico vivo, lleno de entretenimiento, magia y diversión»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:48

El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua organiza el III Mercado Renacentista de El Hereje durante este fin de semana, en conmemoración a que en la localidad vivió el luterano Carlos de Seso, uno de los personajes más significativos de la novela de Miguel Delibes 'El hereje', que acabó condenado y quemado en la hoguera por la Inquisición en el Auto de Fe celebrado el 8 de octubre de 1559 en Valladolid, presidido por el rey Felipe II.

Por este motivo el municipio acogerá «un espectacular mercado alrededor de este personaje» y que «transformará las calles de la localidad en un escenario histórico vivo, lleno de magia, entretenimiento y diversión para todos los públicos, a través de espectáculos callejeros y música itinerante, espacios pensados para los más pequeños con un rincón infantil, un campamento que recreará la vida de aquella época y exposiciones de armas, entre otras actividades y talleres». Además, se presentará el cuento 'El hereje de Villamediana', de Antonio de Benito y Manuel Romero y la obra de Rosa María Sandín 'La verdad de una mentira'.

