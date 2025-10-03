El Mercado del Hereje devuelve Villamediana al Renacimiento

Diego Marín A. Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villamediana de Iregua organiza el III Mercado Renacentista de El Hereje durante este fin de semana, en conmemoración a que en la localidad vivió el luterano Carlos de Seso, uno de los personajes más significativos de la novela de Miguel Delibes 'El hereje', que acabó condenado y quemado en la hoguera por la Inquisición en el Auto de Fe celebrado el 8 de octubre de 1559 en Valladolid, presidido por el rey Felipe II.

Por este motivo el municipio acogerá «un espectacular mercado alrededor de este personaje» y que «transformará las calles de la localidad en un escenario histórico vivo, lleno de magia, entretenimiento y diversión para todos los públicos, a través de espectáculos callejeros y música itinerante, espacios pensados para los más pequeños con un rincón infantil, un campamento que recreará la vida de aquella época y exposiciones de armas, entre otras actividades y talleres». Además, se presentará el cuento 'El hereje de Villamediana', de Antonio de Benito y Manuel Romero y la obra de Rosa María Sandín 'La verdad de una mentira'.