Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»

La parcela en la que se ha proyectado el campo de fútbol en la mañana de ayer, ya sin viñedo, entre los caminos de la Comisaria y de la Solana.

Diego Marín A. Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 08:37 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Villamediana aborda el próximo miércoles el proyecto de expropiación de los terrenos del campo de fútbol, asunto sin resolver desde la anterior legislatura con otro equipo de Gobierno. El PP, que ostenta actualmente la alcaldía en minoría, necesita el apoyo de algún miembro de la oposición (PSOE, Vox y PR+) para aprobar el que es el único punto del orden del día. PSOE y Vox han asegurado a este periódico que votarán en contra por considerar que se comete una injusticia con los propietarios, mientras que el concejal del PR+, Nathanael Amelivia, no ha dado una respuesta sobre este asunto.

En el cambio de alcaldía reside el principal problema de un tema que se ha dilatado y enrarecido desde que a finales del 2022 el PSOE y PR+, que entonces gobernaban en Villamediana, anunciaran un acuerdo de compra de un terreno de 16.105 metros cuadrados, entre los caminos de la Comisaria y de la Solana, a siete propietarios por 351.000 euros. Como entonces la finca era un viñedo de la DOC Rioja, se aprobó por unanimidad la modificación del Plan General Municipal sobre el uso del suelo, que pasó de ser no urbanizable de protección agrícola a suelo urbano. Aquella decisión obligó a los dueños a arrancar las viñas.

Tres años después, los propietarios ni tienen viñas ni dinero todavía. Al cambiar el equipo de Gobierno en 2023 y entrar el PP al Consistorio, abordó el proyecto desde el inicio al justificar que el expediente de expropiación había caducado. Entonces se realizó una nueva tasación de los terrenos que suponía una tercera parte de lo anunciado en 2022, 123.266,85 euros (7,75 euros el metro cuadrado), ante la que los propietarios presentaron el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento. En cualquier caso, el equipo de Gobierno decidió no llevar el proyecto al pleno ante la manifiesta negativa para apoyarlo de toda la oposición, formada PSOE, PR+ y Vox.

El pasado 8 de agosto la junta de Gobierno local aprobó un nuevo proyecto de expropiación con un nuevo precio por los terrenos, el tercero, que se reduce a 1,34 euros por metro cuadrado. De esta manera, de los 22-24 euros por metro cuadrado acordados en 2022, tras la segunda tasación de 7,75 euros en 2023 ahora se pasa a una tercera de 1,34. La abogada de los propietarios de los terrenos, que han visto reducirse el valor de sus terrenos de forma sobresaliente, declara que «de ningún modo habrían aceptado la modificación del Plan General Municipal de haber sabido que no se iba a respetar el acuerdo alcanzado, se sienten estafados y engañados».

«Parámetros variables»

El alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez (PP), advierte de que «el justiprecio se debe calcular conforme a lo que establece la legislación vigente en el momento de la tramitación del expediente, conforme a unos parámetros variables en el tiempo que dan lugar a distintas valoraciones en cada momento».

Cuando el Ayuntamiento dio una primera cifra a los dueños, el terreno era no urbanizable de protección agrícola y contaba con una viña amparada por la DOC Rioja, pero ahora, con el consentimiento de los propietarios en base a aquel acuerdo económico, es urbano y no contiene viñas. Según el proyecto a votar en el pleno del miércoles, la razón por la que se han desestimado la alegaciones de los propietarios es que no existe expediente tramitado en base a aquella negociación de 2022 y que el informe que presenta el acuerdo original no está firmado, por lo que carece de eficacia jurídica.

«El campo de fútbol es una necesidad», declara Rubén Gutiérrez El alcalde de Villamediana expone que «el campo de fútbol es una necesidad, así lo entendimos todos los grupos municipales al presentarnos a las elecciones, puesto que todos prometimos hacerlo en nuestros programas». «Nuestro municipio es el más joven de La Rioja, lo que hace que el Club Recreativo Villamediana tenga más de 400 niños practicando este deporte, siendo para nosotros muy importante la práctica deportiva, como así se refleja en nuestra línea de gobierno», presume Rubén Gutiérrez. En base a esta premisa el alcalde detalla que el proyecto a votar el miércoles en el pleno es «el paso previo a que nuestro municipio pueda tener un campo de fútbol 11, lo que evitará que nuestros niños se desplacen a otros municipios, en un primer momento, y posteriormente tengan que abandonar sus equipos en Villamediana». Por otra parte, Gutiérrez no aclara si ha llegado a un acuerdo con parte de la oposición para aprobarlo.