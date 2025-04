La asociación de las bodegas de Villamediana critica el «abandono continuo»

Abandono. Eso es lo que ha criticado la Asociación y Organización para el Desarrollo Turístico y Recuperación de las Bodegas (ORB) de Villamediana de Iregua ... , que en una nota de prensa, y ante los últimos hundimientos en la zona, ha expresado «su más profundo malestar ante el abandono continuo que ha sufrido el barrio durante esta última década». En la noche del domingo y en la mañana del lunes se derrumbaron dos bodegas de una zona acotada desde hace quince días, precisamente, por su mal estado. Socavones en las calles, bodegas abandonadas y semiderruidas y precintos de seguridad para evitar el paso es el escenario actual de un barrio de Bodegas donde se ha calculado que hay 187 calados excavados en el cerro San Cristóbal.

Aunque hace una semana el pleno aprobó el Plan Especial de Protección y Regeneración Sostenible del Barrio de Bodegas, la junta directiva de la asociación denuncia lo que considera una «insostenible situación de precariedad que padecen las infraestructuras y calles». «A lo largo de los últimos años, desde nuestra asociación hemos alertado en múltiples ocasiones a las autoridades competentes sobre los peligros derivados de los severos daños estructurales que sufre el barrio debido a los hundimientos del terreno», explica la directiva de ORB, quejándose de que no ha habido soluciones y que la situación ha empeorado. «Este nuevo incidente es una muestra más de que el tiempo para actuar se está agotando», subraya la asociación.

Tal y como informó Diario LA RIOJA, propietarios de bodegas como María del Carmen Martínez y Jesús García criticaron este lunes que habían solicitando desde hace meses al Consistorio apuntalar y asegurar uno de los inmuebles hundidos, sin haber obtenido respuesta. «En junio la bodega estaba intacta. Nunca la hemos abandonado, pero en septiembre empecé a ver grietas. El problema es la calle, que se estaba hundiendo», explicó Jesús García. Preguntado el alcalde de Villamediana, Rubén Gutiérrez, por este asunto en concreto, expuso que «el problema es que la bodega no estaba para hundirse pero ha cedido el calado de delante y se ha llevado por delante dos bodegas». «Hay muy mala solución. Arriba no podemos actuar cuando lo de abajo está mal. No podemos actuar. ¿Quién mete a unos trabajadores en esta situación? Yo no me atrevo. A parte de que las bodegas no son municipales», justificó Rubén Gutiérrez.

Ampliar Las dos bodegas hundidas en Villamediana. D.M.A.

El barrio Bodegas de Villamediana es, como en tantos otros pueblos de alrededor (Lardero, Alberite, Entrena, Murillo…), un núcleo histórico y cultural, testigo de generaciones de habitantes y, también, lugar de elaboración, todavía hoy, de vino cosechero. Pero ese patrimonio, como en otras tantas localidades riojanas, se está perdiendo porque, expone la directiva de ORB, «en lugar de ser protegido y rehabilitado, ha sido desatendido de forma sistemática». Para la asociación, el barrio de Bodegas «ha sido fundamental en la historia de Villamediana» y «merece ser restaurado no solo para preservar su riqueza histórica y cultural sino también para garantizar la seguridad de los que todavía viven allí o pasan su tiempo de ocio en él».

Por todo lo anterior, ORB hace una llamada «urgente» a las Administraciones locales y regionales para que tomen «medidas inmediatas». «Pedimos una solución definitiva y el comienzo inmediato de las labores de rehabilitación, así como un compromiso real de las autoridades para evitar que estos lamentables sucesos se repitan en el futuro. No podemos seguir esperando a que el deterioro avance más allá de lo que ya hemos vivido. Las bodegas, las viviendas, las infraestructuras y, sobre todo, las personas que habitan este barrio necesitan una respuesta inmediata y efectiva», concluye la asociación.