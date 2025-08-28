LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comparsa de la AMPA del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana en la cabalgata de Reyes de 2024. LR
Villamediana

La AMPA del colegio de Villamediana reclama al Consistorio el pago de los gastos de la cabalgata de Reyes

El alcalde asegura que «a pesar de no hacer carroza, presentaron facturas por el doble del importe que otras asociaciones que sí hicieron»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:24

La AMPA del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua reclama al Ayuntamiento el abono de 297,48 euros, «deuda ocasionada por los gastos ... de la comparsa» del desfile del día de Reyes, de manera que cumpla «su compromiso adquirido». «Tenemos un sabor ciertamente amargo ya que el año pasado se nos castigó sin abonar la cantidad invertida en la comparsa por ser esta reivindicativa, solicitar servicios como es el caso de una cocina para nuestro centro... y en esta ocasión desconocemos el motivo, pero realmente genera una situación injusta y que además, fiscalmente, es totalmente irregular», exponen desde la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  2. 2 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  3. 3

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  4. 4 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
  5. 5

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  6. 6 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  7. 7 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  8. 8 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar
  9. 9 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  10. 10

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La AMPA del colegio de Villamediana reclama al Consistorio el pago de los gastos de la cabalgata de Reyes

La AMPA del colegio de Villamediana reclama al Consistorio el pago de los gastos de la cabalgata de Reyes