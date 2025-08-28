La AMPA del colegio de Villamediana reclama al Consistorio el pago de los gastos de la cabalgata de Reyes

La AMPA del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua reclama al Ayuntamiento el abono de 297,48 euros, «deuda ocasionada por los gastos ... de la comparsa» del desfile del día de Reyes, de manera que cumpla «su compromiso adquirido». «Tenemos un sabor ciertamente amargo ya que el año pasado se nos castigó sin abonar la cantidad invertida en la comparsa por ser esta reivindicativa, solicitar servicios como es el caso de una cocina para nuestro centro... y en esta ocasión desconocemos el motivo, pero realmente genera una situación injusta y que además, fiscalmente, es totalmente irregular», exponen desde la asociación.

«Esta sensación que invade al Consistorio actual de impunidad con hechos como este no hace más que amedrentar las iniciativas que desde esta asociación puedan surgir para nutrir la dinámica sociocultural de nuestro pueblo», añaden desde la AMPA. La asociación ya se quejó el año pasado de que el actual equipo de Gobierno de Villamediana les denegó el abono de los gastos de la comparsa de la cabalgata de Reyes, como sí hizo con otras asociaciones, al argumentar que los tiques correspondían a «productos utilizados para una actividad que no cumplió los objetivos planteados sino que se aprovechó para realizar una manifestación contra el propio Consistorio». La comparsa del AMPA en 2024 criticaba el comedor, entonces servido por Serunión, y los módulos externos que sirven de aulas.

Según la AMPA, en noviembre de 2024 «se nos comunicó que los gastos para material destinados a la participación en la cabalgata eran susceptibles de ser subvencionados, no aportando ninguna cantidad como límite a no rebasar». A día de hoy el Ayuntamiento ha abonado 270,81 euros a la asociación, que asegura que faltan otros 297,48, lo que consideran que supone una «situación como mínimo incoherente y sin base alguna», así que, tras haber «quebrantado la relación de confianza», desean que el equipo de Gobierno «muestre una actitud justa y coherente».

Rubén Gutiérrez, alcalde de Villamediana, asegura que «la AMPA presentó unas facturas que no se correspondían con lo que se esperaba para la cabalgata». «A pesar de no hacer carroza, presentaron facturas por el doble del importe que otras asociaciones que sí hicieron, así como disfraces y materiales utilizados en la gala de Navidad y actos de la propia asociación que entendemos tienen que ser sufragados por la misma y no debe asumir el Ayuntamiento», advierte el alcalde, quien asegura ya habérselo explicado a la asociación y que el trato es similar y equitativo al del resto de entidades que participaron en la cabalgata de Reyes.