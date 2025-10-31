Fundación Caja Rioja recoge en un vídeo la segunda fase de 'El Ebro que nos une'

Sanda Sainz Viernes, 31 de octubre 2025, 08:13 Comenta Compartir

Fundación Caja Rioja ha elaborado un vídeo en el que recoge la segunda fase del proyecto medioambiental 'El Ebro que nos une', que se ha realizado en un soto del Ebro en Pradejón. El proyecto cuenta con el apoyo de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento. El audiovisual dura 5.05 minutos y está disponible en el canal de YouTube de la fundación.

Muestra explicaciones del director general de Medio Natural y Paisaje, José Ignacio Sáenz de Urturi; del gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; del biólogo responsable, Antonio Guillén;y del alcalde, Alfonso Pousada; así como los testimonios de dos escolares del CEIP José Ortega Valderrama y la sección de secundaria del instituto que participaron en las plantaciones de especies autóctonas en primavera.

'El Ebro que nos une' tiene como objetivo recuperar el bosque de ribera del río en este lugar. La primera fase comenzó en mayo de 2024 y se prolongó hasta noviembre. En 2025 se ha llevado a cabo la segunda fase que ha incluido la plantación de esquejes, sesiones intergeneracionales con el biólogo, la participación del centro de mayores y la biblioteca, y una exposición divulgativa.

Con este proyecto se pretende recuperar, conservar y valorar el ecosistema lindante al Ebro, principalmente los sotos. La zona en la que se actúa es un entorno sensible y alterado. El objetivo consiste en que los vecinos lo conozcan, valoren y ayuden a protegerlo.

El gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, comentó que «con el trabajo realizado en uno de los sotos del río Ebro a su paso por Pradejón durante estos dos años, 2024 y 2025, que queremos continuar al menos también en 2026, hemos querido integrar el soto en la vida de las personas que residen en Pradejón, para que sean plenamente conscientes de su riqueza y valor medioambiental» y añadió que «solo desde esa perspectiva podrán afrontar una recuperación del espacio con respeto al entorno». Desde la entidad destacan el beneficio de recuperar los valores naturales que existían antes, un espacio saludable donde han cesado las actividades de contaminación, de abonado y se ha convertido en un islote de salud para todas las personas.