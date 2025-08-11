Valverde procesiona a la Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer

Ayer se celebró en Valverde el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer con los actos ... religiosos, becerras y encierro con reses de la ganadería Merino de Marcilla (Navarra), jotas, verbena y bingo, entre otras propuestas.

La recepción de autoridades regionales y locales dio paso a las 12.00 a la procesión, luego tuvo lugar una ofrenda floral en la iglesia con los niños del pueblo y las peñas, a continuación se celebró una misa y, para terminar, una subasta de manguitos que van sobre las andas de los patronos.

Las fiestas terminan hoy con una jornada dedicada al deporte y a las peñas, que se iniciará con el cuarto campeonato de fútbol sala, en las pistas de las escuelas municipales, de categoría infantil (a las 10.30 horas, de 10 a 13 años) y juvenil (a las 11.30 horas, de 14 a 18 años). Entre las dos se espera casi cuarenta chavales participantes. A las 14.30 horas, concurso de calderetes en la calle Independencia con premio para el ganador y regalo para todas las peñas que participen.

La Asociación Valjoven tuvo ayer una cena de disfraces en el hotel Mojón de los Tres Reyes con más de 80 personas

Heladería González repartirá helados gratis a los niños por la tarde y, a las 18.00 horas, se celebrará la octava edición del Concurso Internacional de Lanzamiento de Almendra. Los competidores se darán cita en La Placeta y la organización correrá a cargo de la peña Los Pistoleros.

Las vacas no faltarán en la recta final festiva con un encierro con reses bravas de la ganadería Pedro Domínguez de Funes (Navarra), a las 20.00 horas. Por último, la charanga Arpegio animará las calles de Valverde a partir de las 23.00 y a las 00.00 el fin de fiestas cerrará el programa con el pobre de mí y fuegos artificiales en La Placeta. Fuera del programa, Andrés García ha preparado paseos en calesa hoy, de 10.30 a 12.30 horas, desde la calle Independencia.

Las altas temperaturas y la escasez de agua afectaron a los actos del viernes provocando la suspensión de los juegos acuáticos tradicionales. Por ese motivo, los hinchables en las piscinas previstos solo por la mañana, se mantuvieron por la tarde.

Por otro lado, la asociación Valjoven ha ofrecido estos días una programa que contó con una trinkana en la placeta el miércoles 6 de agosto, reparto de preñaos durante el cohete el jueves 7, vermú torero con dj Zalaya en la calle Independencia el sábado 9, cena de disfraces en el hotel (gratis para socios y por 17 euros para el resto) a la que se inscribieron más 80 personas y hoy pondrá música para animar el vermú del concurso de calderetes.