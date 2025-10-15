LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Cornago. Sanda Sainz

El Ayuntamiento de Cornago actualiza las tasas para puestos, barracas, espectáculos y atracciones

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:08

El Ayuntamiento de Cornago ha publicado la aprobación definitiva de la modificación de la tasa por colocación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.

En el caso de licencias para ocupaciones con casetas, tenderetes, tómbolas, rifas, puestos de venta de toda clase de mercancías, food truck, stands comerciales y similares, la tasa establecida es de 1,50 euros por metro cuadrado al día. Para espectáculos de cine, teatro, exposiciones, circos y similares se cobrará 0,10 por metro cuadrado al día.

Las atracciones y eventos con ocupación de terrenos en fiestas tienen una tasa de 20 euros al día; y el mercadillo semanal cuesta 4 euros diarios a los vendedores con puestos de hasta 5 metros lineales, 8 euros de 5 a 8 metros y 12 euros para más de 8 metros.

Para el mercado medieval (este año los días 18 y 19 de octubre), se cobra 72 euros hasta tres metros lineales y 6 por cada metro adicional para productos agroalimentarios y 60 euros hasta 3 metros y 5 euros por cada metro añadido al resto de puestos.

