Ezcaray acogerá mañana una nueva edición del taller 'La química se mueve'
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:53
El Colegio San Lorenzo de Ezcaray acogerá mañana a las 12.00 horas una nueva edición del taller 'La química se mueve', una actividad gratuita ... de divulgación científica dirigida a público familiar y con entrada libre.
En esta edición contarán con Fayna García Martín, profesora titular de Química Orgánica; María Ángeles Martínez Sáenz, técnica especialista en Instrumentación Científica del Servicio de Laboratorios; el doctor Santiago Ruiz Abeytua y el estudiante de doctorado Iker Gil Gómez de Segura.
Estas actividades pretenden acercar la química y la investigación a toda la sociedad riojana, con especial atención al ámbito rural, mediante experimentos sencillos y atractivos, y están organizadas por la Real Sociedad Española de Química, en la sección territorial de La Rioja.
