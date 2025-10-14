LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior de la iglesia de Corera. Proyecto de los arquitectos Amat y Gómez

La sustitución de la tarima de la iglesia de Corera costará 76.356 euros

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 14 de octubre 2025, 07:58

Comenta

El Ayuntamiento de Corera ha adjudicado a la empresa constructora PMG Vea S. L. la segunda fase de las obras de sustitución de solado de ... tarima de la iglesia parroquial de San Sebastián por un importe de 76.356,96 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La sustitución de la tarima de la iglesia de Corera costará 76.356 euros

La sustitución de la tarima de la iglesia de Corera costará 76.356 euros