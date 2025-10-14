La sustitución de la tarima de la iglesia de Corera costará 76.356 euros

El Ayuntamiento de Corera ha adjudicado a la empresa constructora PMG Vea S. L. la segunda fase de las obras de sustitución de solado de ... tarima de la iglesia parroquial de San Sebastián por un importe de 76.356,96 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

La primera fase se llevó a cabo en 2022 en el presbiterio y tramos inmediatos, según indica el proyecto de ejecución elaborado por los arquitectos José Ignacio Amat Sánchez e Ignacio J. Gómez Díaz por encargo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y el Ayuntamiento de Corera.

Para evitar el deterioro provocado por la humedad, ahora se prevé continuar en la nave, sustituyendo el entarimado por losas de piedra caliza sobre una solera ventilada.