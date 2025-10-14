La sustitución de la tarima de la iglesia de Corera costará 76.356 euros
Martes, 14 de octubre 2025, 07:58
El Ayuntamiento de Corera ha adjudicado a la empresa constructora PMG Vea S. L. la segunda fase de las obras de sustitución de solado de ... tarima de la iglesia parroquial de San Sebastián por un importe de 76.356,96 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.
La primera fase se llevó a cabo en 2022 en el presbiterio y tramos inmediatos, según indica el proyecto de ejecución elaborado por los arquitectos José Ignacio Amat Sánchez e Ignacio J. Gómez Díaz por encargo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y el Ayuntamiento de Corera.
Para evitar el deterioro provocado por la humedad, ahora se prevé continuar en la nave, sustituyendo el entarimado por losas de piedra caliza sobre una solera ventilada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión