César del Río atiende el puesto de mazapanes Segura. J. A. Salazar

Soto, capital del mazapán

Este fin de semana se celebra la quinta feria del típico dulce de la localidad del Camero Viejo con visitas guiadas a la única fábrica que queda en el pueblo, Viuda de Manuel Redondo

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:15

Este fin de semana Soto en Cameros celebra la V Feria del Mazapán. El evento, organizado por el Ayuntamiento camerano con la colaboración del ... Gobierno de La Rioja, pretende promocionar este dulce tan típico de la localidad. En el siglo XIX el municipio contaba con cerca de 2.000 habitantes y su importante industria textil dio paso a cinco fábricas de mazapán que daban empleo a todo el valle. La cultura popular atribuye el inicio de la elaboración de este típico dulce a la monja Águeda Redondo Tejada, pero otras teorías señalan como artífice al pastelero real Manuel Ruiz Garrido, quien se trasladó de Sevilla al Camero Viejo por enfermedad. Actualmente solo permanece activa en Soto la fábrica Viuda de Manuel Redondo, ya con la cuarta generación familiar dedicada al mazapán, que, con reserva previa, ofrece visitas guiadas durante todo el fin de semana.

