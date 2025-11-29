Soto, capital del mazapán Este fin de semana se celebra la quinta feria del típico dulce de la localidad del Camero Viejo con visitas guiadas a la única fábrica que queda en el pueblo, Viuda de Manuel Redondo

Diego Marín A. Logroño Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Este fin de semana Soto en Cameros celebra la V Feria del Mazapán. El evento, organizado por el Ayuntamiento camerano con la colaboración del ... Gobierno de La Rioja, pretende promocionar este dulce tan típico de la localidad. En el siglo XIX el municipio contaba con cerca de 2.000 habitantes y su importante industria textil dio paso a cinco fábricas de mazapán que daban empleo a todo el valle. La cultura popular atribuye el inicio de la elaboración de este típico dulce a la monja Águeda Redondo Tejada, pero otras teorías señalan como artífice al pastelero real Manuel Ruiz Garrido, quien se trasladó de Sevilla al Camero Viejo por enfermedad. Actualmente solo permanece activa en Soto la fábrica Viuda de Manuel Redondo, ya con la cuarta generación familiar dedicada al mazapán, que, con reserva previa, ofrece visitas guiadas durante todo el fin de semana.

Soto en Cameros celebra este fin de semana la V Feria del Mazapán. J. A. Salazar Soto en Cameros celebra este fin de semana la V Feria del Mazapán. J. A. Salazar Soto en Cameros celebra este fin de semana la V Feria del Mazapán. J. A. Salazar Soto en Cameros celebra este fin de semana la V Feria del Mazapán. J. A. Salazar Soto en Cameros celebra este fin de semana la V Feria del Mazapán. J. A. Salazar 1 / El alcalde de Soto en Cameros, Pedro Elías Cristóbal, subrayó en la presentación de la feria que el objetivo es «promocionar el mazapán, un producto riojano y soteño de calidad reconocido por la certificación Rioja Calidad; dar a conocer nuestro pueblo, el valle de los Cameros y la sierra riojana; y, en definitiva, aportar vida y dinamismo a unos municipios que lo necesitan». El programa ha comenzado este sábado con la apertura del mercado, la exposición 'Antiguas Escuelas', talleres infantiles, la tradicional degustación del caldo soteño y visitas a la muestra 'El Camero Viejo en dibujos de Ernesto Reiner Muller' (recientemente fallecido) en la ermita de San Antón de la localidad. La feria continúa este domingo de nuevo con mercado desde primera hora, talleres infantiles (11.00 horas), degustaciones en la plaza de la localidad (12.00 horas) y la representación de la obra 'Trío de Truanes' (12.30 horas) de Sapo Producciones.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión