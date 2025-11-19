LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Instalaciones de la antigua Mivisa. S. S. J.

Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro

La empresa de envases metálicos cuenta con unos 230 empleados

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:43

Comenta

La antigua Mivisa, desde 2024 en manos de la multinacional norteamericana Sonoco, cuando adquirió a la anterior propietaria Eviosys, ha comunicado un Expediente de Regulación ... Temporal de Empleo (ERTE) para su planta de Aldeanueva de Ebro que cuenta con unos 230 trabajadores y está especializada en envases metálicos.

