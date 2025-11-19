Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro

La antigua Mivisa, desde 2024 en manos de la multinacional norteamericana Sonoco, cuando adquirió a la anterior propietaria Eviosys, ha comunicado un Expediente de Regulación ... Temporal de Empleo (ERTE) para su planta de Aldeanueva de Ebro que cuenta con unos 230 trabajadores y está especializada en envases metálicos.

Juan Carlos Alfaro, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, explica que la semana pasada se planteó por parte de la empresa una flexibilidad o distribución irregular de la jornada laboral y el comité mostró su rechazo. Según afirma, «en la planta de Murcia sí firmaron un acuerdo, pero aquí no estamos de acuerdo ni en cómo se iba a producir, ni en la forma de recuperar. La empresa lo quería imponer y al ver que no podía hacerlo según el convenio, ayer comunicaron el ERTE, por soberbia. No han querido negociar nada y lo que han hecho es tirar por el camino del medio», añade.

«No discutimos que haya alguna causa y disminución del trabajo, pero lo que no puede ser es que todo lo haga a favor de la empresa», continúa el sindicalista.

Según detalla, la firma quería realizar paros, enviar a los empleados a casa días enteros y luego recuperarlos en fines de semana. «El convenio de metalgráficas dice que la flexibilidad o distribución irregular se hará entre 6 y 10 horas y a la hora de recuperarlas, igual, y pretendían que fuese los sábados o los festivos, entre 8 y 10 horas. Nosotros queríamos que sería a una hora por dos. Aunque no ha habido opciones, en el momento que se han puesto pegas, se han retirado y han venido con el ERTE», asegura Alfaro.

Por ahora han entregado la comunicación del inicio del ERTE, habrá que nombrar la comisión negociadora en un plazo de cinco días, que estará formada por todo el comité (USO y UGT) y la próxima semana comenzará la negociación.

El martes 25 la empresa les entregará la documentación que dará paso al periodo de consultas de quince días que se puede ampliar si las partes tienen posibilidad de llegar a un entendimiento.

«Si ha bajado el trabajo y necesitas utilizar la flexibilidad o distribución irregular de la jornada, que es una herramienta de todos los convenios para intentar evitar los ERTE y los despidos, pero la impones y no negocias con los representantes de la plantilla, esa herramienta no vale de nada. Como han visto que con la imposición no iban a ir a ningún lado, han decidido presentar un ERTE. Otra cosa es que vaya con acuerdo o no, porque lo han hecho para presionar y eso es querer hacer daño a la plantilla directamente », lamenta el representante de UGT-FICA.

Habrá que esperar a la próxima semana para ver la documentación y la propuesta de Sonoco. Alfaro piensa que pondrán sobre la mesa «causas de descenso de producción», que es lo que alegó para hacer las paradas.

En los mismos términos se manifiesta Ignacio Garrido, responsable de la Federación de Industria de USO Rioja. «La empresa quería una flexibilidad y el comité dijo que no. Ahora ha planteado un ERTE del que todavía no sabemos nada y convocará la mesa negociadora de aquí a cinco días. Entonces conoceremos su postura y si podremos echar atrás esta medida o no», afirma.

«Hay un descenso de producción, pero no sabemos si es algo puntual. La empresa tampoco se está esforzando en buscar clientes, aunque tenemos que esperar a que nos entreguen la documentación para conocer los detalles», dice Garrido. «Aproximadamente hay 230 trabajadores, aunque en la plantilla tiene fijos discontinuos y en dos días puede cambiar el número de empleados», indica el dirigente de USO.