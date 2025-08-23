LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pradejón

El 1 de septiembre comienzan las fiestas con cohete y carrozas

El sábado 30 destaca como acto previo la X Fiesta del Rock y el domingo 31 la coronación y el pregón y homenaje a la banda de música

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:55

Las fiestas de San Antonio de Pradejón se llevarán a cabo entre el 1 y el 7 de septiembre. El sábado 30 de agosto, como acto previo, tendrá lugar la X Fiesta del Rock organizada por la Asociación Cultural Praderock y el Ayuntamiento. Comenzará con una traca a mediodía. Seguirá la ronda de vermú y una comida, café concierto con Obsesion en la calle Prado, a las 16.00 y el XIII recorrido de pinchos. En la Plaza de la Constitución, a las 22.00 horas actuarán Sons Of Aguirre & Scila, Kaos Etíliko y The Reimons.

El domingo 31 ofrecerá un concierto la banda municipal de música, a las 20.30, una hora más tarde se realizará el pregón que será un homenaje a la citada agrupación por su 25 aniversario, y a las 22.30 está prevista la coronación e imposición de pañuelos a las reinas de las fiestas.

Estas se iniciarán el lunes 1 de septiembre con el chupinazo, a las 12.00 y el desfile de carrozas a las 12.30. La jornada incluirá un encierro de reses bravas a las 18.00, pasacalles con Los Cachorros, porronada popular y dos sesiones con De Fiesta en Fiesta.

A lo largo de estos días no faltarán las degustaciones de los diferentes colectivos del pueblo y actos infantiles como el encierro chiqui y el toro de fuego.

La imposición de pañuelos y la misa y procesión de San Antonio de Padua centrarán la mañana del día 2, jornada en la que habrá vacas, partidos de pelota, cena temática sobre 'Noche deportiva' y dos actuaciones de la orquesta Esenzia.

El miércoles 3 tendrá lugar el XLVI concurso de ranchos, cóctel, comida de cuadrillas, encierro, porronada, concierto de Relocos y baile y verbena con Los Aliados. El jueves 4 seguirá la fiesta con hinchables, el XII festival gastronómico con dj, zurracapote, macarronada, encierros (tarde y noche), pelota, beer pong, el IV Bingunión, dos actuaciones de Nueva Etapa y charanga.

El programa incluye actos religiosos el día 2, eventos infantiles, degustaciones, encierros (tarde y noche) pelota, djs y conciertos

Para el viernes 5 se ha programado una chocolatada para la tercera edad, desfile de disfraces y concursos (infantil y adulto), ruedo para niños, la IX cata de vinos y música con Estampa Navarra, The Cucumbers, Los 80 Principales y el dj David GTR.

El sábado 6 de septiembre los pradejoneros y visitantes disfrutarán con el XXI concurso de paellas, cóctel, encierros (tarde y noche), pelota, la VI cata de cervezas con rodeo, concierto de Jesuses & More, fiesta de djs con Chusco Herreros e Isi y pasacalles nocturno con Kamikaze.

Por último, el domingo 7 ofrecerá el XXXV festival gastronómico del champiñón, la seta y el pimiento, encierro, pelota, sorteo, pobre de mí y entierro de la cuba con Kamikaze y fuegos artificiales fin de fiestas.

