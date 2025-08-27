Una treintena de calceatenses visitó la hermanada Winnenden

María Caro Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:46 Comenta Compartir

Una representación de 29 calceatenses acudió este fin de semana a la ciudad de Winnenden, hermanada con la localidad riojalteña desde hace 32 años. «Durante este fin de semana hemos podido disfrutar y compartir unas agradables jornadas junto a nuestros vecinos en la ciudad hermana de Winnenden, Alemania –destacaba el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño–. La experiencia ha sido realmente extraordinaria, han demostrado una hospitalidad insuperable».

Y es que desde su llegada fueron recibidos en el aeropuerto de Stuttgar para acompañar a los riojanos a la ciudad de Winnenden, donde disfrutaron de una cena de productos típicos de Alemania en plena fiesta del vino, otro elemento compartido con los vecinos germanos.

Al día siguiente se celebró una recepción oficial en el Ayuntamiento, presidida por su alcalde germano Hartmut Holzwarth, quien dedicó unas palabras de agradecimiento y de mano tendida así como de compromiso por continuar con este hermanamiento.

Por su parte, el alcalde de Santo Domingo destacó que el hermanamiento entre Winnenden y Santo Domingo de la Calzada «no es solo un documento firmado, sino un puente de amistad, de intercambio cultural, de entendimiento mutuo y de solidaridad. Es un ejemplo de cómo, en un mundo cada vez más complejo, la cooperación y la fraternidad entre pueblos son valores imprescindibles».

Durante el acto también se hizo entrega de diferentes regalos por parte de los anfitriones, como dos fotografías conmemorativas de la anterior visita a Santo Domingo, y por arte de los calceatenses se les obsequió con estuches de madera grabados, dos copas grabadas con el mismo mensaje y una botella de vino.

El domingo la expedición visitó el museo de Kärtcher y el Museo de los Bomberos.

Además, se acordó con el alcalde de Winnenden la posibilidad de recibir su visita los próximos 18 y 19 de septiembre de 2026 para hacerlo coincidir con fiestas de Gracias para que «puedan descubrir más elementos de nuestra cultura y gastronomía».

Temas

Santo Domingo de la Calzada