Silvia Elena Sánchez presentará su libro en Santo Domingo el 5 de septiembre

La autora Silvia Elena Sánchez Quijano llegará a Santo Domingo de la Calzada para presentar su libro 'El arte que es vivir'. Dicha cita ... se celebrará en la sala Gustavo Bueno el próximo viernes 5 de septiembre a las 19.00 horas.

Como explican desde el Consistorio calceatense, 'El arte que es vivir' «no sólo es un libro para leer y disfrutar, sino para reflexionar, pensar en nuestra propia vida y tomar las riendas».

«En la vida podemos ir manejando nuestro destino o podemos ser pasajeros y verla pasar. Silvia nos lo intenta enseñar a través de su experiencia, conectando con el lector y transmitiendo emociones y enseñanzas. Está escrito con el corazón y deja huella. Y muy importante, invita al autoconocimiento y al auto cuidado», continúan explicando en la página web del Ayuntamiento de Santo Domingo.

Silvia Elena Sánchez es una autora que vive y trabaja en Amsterdam. Es directora de SE-Equilibrium, masajista TNDR (Técnica Natural Desbloqueante y Regenadora), instructora de meditación y masajista en el centro Corpus Rub Amsterdam.

De esta manera, desde el Consistorio calceatense animan a vecinos y visitantes «a acudir a conocer a Silvia Elena Sánchez y a 'El arte que es vivir'», concluyen.