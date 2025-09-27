El hospital de Santo Domingo celebra la Semana de los Mayores desde este lunes 29

El Hospital del Santo celebra del 29 de septiembre al 3 de octubre la Semana de los Mayores, para lo que ha organizado diferentes actividades ... en Santo Domingo de la Calzada.

El lunes 29 comenzará con una visita de Asprodema. El martes 30 tendrán la actividad 'Viaje a Italia', con Alejandro y los jóvenes cristianos en el Jubileo de la Juventud.

El miércoles 1 se celebrará la misa del 'Día de las personas mayores', que contará con un homenaje a Julia Garcés, como la persona más mayor de la residencia.

Por la tarde, a partir de las 16.30, habrá una salida de los residentes acompañados por familiares y voluntarios al Albergue de Peregrinos y la Casa del Santo.

El jueves será un día muy festivo, con vermú, bingo y una charla por la tarde, y el viernes, música con Charo.