Santo Domingo canta por la recuperación de sus murallas La Comisión por la Restauración del lienzo calceatense organizó visitas guiadas y un evento en el que insistió en la reforma del torreón 12

María Caro Domingo, 17 de agosto 2025, 20:24

La Comisión por la Restauración de las Murallas de Santo Domingo ha celebrado este domingoun concierto a cargo del dúo Twin Room, de Vitoria, como «grito unánime a favor de su pronta recuperación».

Además, han presentado una canción reivindicativa, adaptación de un tema de Joaquín Carbonell, y han aprovechado para recordar las demandas incluidas en el último manifiesto, en el que urgen a una actuación sobre el lienzo calceatense. Iniciativas que se suman a las últimas visitas guiadas a cargo del historiador Javier Díez Morrás.

«Desde este lugar y con voz firme, la comisión por la restauración de las murallas solicitamos, en primer lugar, que se lleve a cabo de manera inminente la restauración del torreón número 12, como único camino para no perder la financiación de 400.000 euros concedida por el Gobierno de La Rioja».

Otra de sus reivindicaciones se refiere a que «la muralla de Santo Domingo de la Calzada debe ser restaurada de forma urgente y prioritaria, antes de que el deterioro la haga irrecuperable».

También manifiestan que su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra es una llamada de atención «que no puede ser ignorado por las administraciones competentes».

Del mismo modo, la Comisión exige «la ejecución del Plan Director aprobado en 2018 y la activación de todas las vías de financiación posibles, incluido el programa estatal del 1,5% Cultural», y reclama la transparencia sobre las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de la ciudad «con objeto de esclarecer la titularidad de todos los tramos aún en pie», apuntan.

Del mismo modo, solicitan un «compromiso real, presupuestado y calendarizado por parte del Ayuntamiento, respondiendo de esta manera a su deber de velar por la protección, acrecentamiento y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural, histórico y artístico del término municipal». Asimismo, solicitan un compromiso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, «por tener ésta atribuida la competencia exclusiva en materia de cultura, y de patrimonio artístico, arqueológico, histórico, cultural, etc.», señalan.