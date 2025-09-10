Santo Domingo realizará el pintado de 45 calles

Laura Lezana Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santo Domingo ha adjudicación a Señalizaciones Muro S.L. por importe de 17.608,22 euros, IVA incluido, el pintado de 45 calles y diferentes elementos de la localidad. «Con esta intervención se busca mejorar la seguridad vial y de los peatones en todo el término municipal, así como mejorar la imagen de las vías urbanas e interurbanas», ha explicado el alcade, Raúl Riaño.

Además, ha destacado, entre otros, la actuación realizada en la calle Miguel de Estete donde «se ha pintado un paso de cebra en dirección a la guardería y se ha habilitado, paralelo a la acera, un carril para peatones. Para ello se ha cambiado el sentido de aparcamiento de los vehículos», ha señalado el edil.