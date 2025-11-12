Santo Domingo presenta la «ambiciosa» memoria de reforma para el teatro Avenida

El Ayuntamiento de Santo Domingo presentó en el día de ayer una memoria de reforma integral del teatro-cine Avenida cuya inversión total se ... estima en 582.702,76 euros.

En ella se han diferenciado cinco fases del proyecto que se dividirá en: aseos en la planta baja (60.136 euros); patio de butacas y anfiteatro (356.394 euros); camerinos y accesos escénicos (92.579 euros); vestíbulo de entrada y pintura general (45.500 euros) y aseos en la primera planta (28.091 euros).

Se trata de una memoria valorada por la arquitecta Allende Bañales Gallo que se aprobó en la comisión de la tarde de ayer para trasladarla al pleno de este mes de noviembre y poder así facultar la ejecución por fases de la misma.

El alcalde de la localidad, Raúl Riaño, explicó ayer que se «están manteniendo conversaciones con el Gobierno de La Rioja a través de la consejería de Cultura para la consecución de fondos regionales», con los que buscar la financiación para realizar el proyecto.

Además, también explicó que los trabajos se realizarán de forma «escalonada» para compatibilizar las reformas con la programación cultural reabriendo el teatro parcialmente entre fase y fase. Asimismo, para esta primera etapa, según comentó Riaño, «los tiempos marcan, al parecer, que se va a acometer en esta legislatura».

El edificio, ubicado en la avenida Juan Carlos I de la ciudad, fue construido en 1940 e inaugurado como cine en 1951 y ya ha acogido distintas mejoras como la renovación del falso techo y butacas o las reparaciones de fachada, cubierta y accesos. Sin embargo, tanto Riaño como Óscar Reina, concejal de Cultura, han destacado que se trata del proyecto «más ambicioso» para el teatro Avenida y cuyas mejoras «son muy necesarias».

«Estas obras son imprescindibles ya que necesitaba una intervención a fondo para seguir siendo un referente cultural y un espacio seguro, cómodo y accesible para todos».

«Esta actuación responde a una demanda histórica del sector cultural y de la propia ciudadanía. Su ejecución permitirá modernizar las instalaciones, mejorar la experiencia del público y de las compañías teatrales, y consolidar al teatro Avenida como un punto de encuentro esencial para la vida cultural y artística del municipio», continuó.

Por ello, se trata del primer paso para este proyecto que aún no está aprobado y que dependerá, en primer lugar, de la decisión definitiva que se tome en el pleno de este mes.