LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El teatro Avenida en una imagen de archivo. LR

Santo Domingo presenta la «ambiciosa» memoria de reforma para el teatro Avenida

La actuación, que está valorada en 582.702,76 euros, deberá ser aprobada en el próximo pleno del Consistorio

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:48

Comenta

El Ayuntamiento de Santo Domingo presentó en el día de ayer una memoria de reforma integral del teatro-cine Avenida cuya inversión total se ... estima en 582.702,76 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  2. 2 Los ladrones que volvían: entran tres veces en una granja hasta llevarse 77 corderos
  3. 3 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 Los Javis se separan tras trece años de relación
  6. 6 Los Premios del Campo ya conocen el nombre de los nuevos galardonados
  7. 7

    Salud defiende la «normalidad» en Radiología mientras siguen las críticas por una demora «excesiva»
  8. 8 Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño «por razones técnicas»
  9. 9

    El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
  10. 10 Rescatado un senderista de 70 años desorientado en Santa Marina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Santo Domingo presenta la «ambiciosa» memoria de reforma para el teatro Avenida

Santo Domingo presenta la «ambiciosa» memoria de reforma para el teatro Avenida