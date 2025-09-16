Santo Domingo ofrecerá un curso orientado a la seguridad digital
Martes, 16 de septiembre 2025, 08:18
Santo Domingo realizará un curso presencial y gratuito de seguridad digital del 30 de septiembre al 7 de octubre enmarcado dentro del programa Digitalízate ... con La Rioja. Este proyecto tiene el objetivo de contribuir a la formación para que la digitalización sea una herramienta, y no una barrera, en el pleno ejercicio de la ciudadanía.
Estos cursos se realizarán en el aula formativa o coworking del edificio de juzgados de la calle Margubete en horario de 11.00 a 13.00 horas y las inscripciones se pueden realizar en el documento específico del Ayuntamiento.
